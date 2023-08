Witzenhausen ist erneut ins Förderprogramm „Sport integriert Hessen“ aufgenommen worden

Von: Per Schröter

Übergabe: Barak Ben Dov (Bildmitte) bekam von Bürgermeister Daniel Herz (links) und Fachdienstleiter Ingo Ruppert zum wiederholten Mal die Berufungsurkunde zum Sportcoach der Stadt Witzenhausen überreicht. © per Schröter

Witzenhausen wird erneut mit 10 000 Euro für sportliche Integrationsprojekte gefördert.

Witzenhausen – Die Stadt Witzenhausen ist erneut ins Förderprogramm „Sport integriert Hessen“ aufgenommen worden.

Sportvereine aus dem Stadtgebiet, die Bewegungsangebote, Projekte oder Veranstaltungen Geflüchteten, Menschen mit Migrationshintergrund, einkommensschwachen oder bildungsfernen Menschen anbieten, können dafür ab sofort wieder finanzielle Unterstützung bekommen.

„Der Stadt stehen für den Förderzeitraum von einem Jahr 10 000 Euro zur Verfügung“, sagte Anna Fiebing vom Fachdienst Soziales und Jugend am Donnerstag während einer Informationsveranstaltung im Generationentreff, bei der es vorwiegend um die Förderrichtlinien des bis 2022 unter dem Namen „Sport und Flüchtlinge“ bekannten Programms ging. Danach können Sportvereine unter anderem eine Vergütung für Übungsleiter integrativer Sportangebote sowie für Turniere, Wettkämpfe und Sportfeste für und mit Geflüchteten sowie Menschen mit Migrationshintergrund beantragen.

„Eigentlich kann fast alles gefördert werden, was den Integrationsgedanken trägt“, sagte Fiebing. Voraussetzung für eine Kommune, überhaupt in das Förderprogramm aufgenommen zu werden, ist das Stellen eines Sportcoaches, der Projekte und Veranstaltungen initiiert und Kontakte zwischen Netzwerkpartner und den Sportvereinen vor Ort herstellt.

Einen solchen hat Witzenhausen seit mehreren Jahren in Barak Ben Dov, dem am Donnerstag für die erneute Verlängerung seines ehrenamtlichen Engagements eine vom Hessischen Innen- und Sportminister Peter Beuth unterschriebene Urkunde überreicht wurde. (per)