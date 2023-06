140 Einsatzkräfte proben in Witzenhausen Waldbrand

Am Wochenende gab es eine Waldbrandübung von Feuerwehren, DRK und THW im Wald bei Witzenhausen. Sie probten den Ernstfall.

Witzenhausen – Nach dem Unwetter vom vergangenen Donnerstag stand kurzzeitig die groß angelegte Waldbrandübung auf der Kippe. Tags darauf bei der Begehung des Waldes in Freudenthal (zwischen Witzenhausen und Gertenbach) konnte nicht nur die Sicherheit für die Einsatzkräfte gewährleistet werden. Der aufgrund des heftigen Niederschlags erwartbare nasse Waldboden war nicht mehr zu erkennen. Das zeigt, wie groß die Gefahr ist, dass es für die Rettungskräfte nicht nur bei einer Übung bleibt.

140 Einsatzkräfte übten am Samstag den Ernstfall. Mehr als 20 Fahrzeuge der Feuerwehren aus Witzenhausen und den Stadtteilen, aus Hebenshausen, Bad Sooden-Allendorf und Bornhagen waren im Einsatz, ebenso das THW Witzenhausen und der DRK-Ortsverein. Weitere Hilfe bekamen sie vom Waldbesitzer von Bischoffshausen, der sein Waldstück zur Verfügung stellte, Landwirt Faust beim Wassertransport, die Rettungshundestaffel und dem Luftsportverein Witzenhausen.

„Wir wissen natürlich, dass wir mit dieser Übung an die Leistungsgrenzen unserer Kameraden kommen“, sagte Claus Demandt, Wehrführer der Feuerwehr Witzenhausen und Leiter der Übung. Beim Aufbau der Wasserversorgung schwinden laut Demandt den Einsatzkräften aufgrund der Höhenmeter langsam die Kräfte. Das aufzuzeigen sei wichtig, um zu zeigen, wozu sie in der Lage sind, und ihnen ihre Grenzen darzulegen, damit sie im Einsatzfall sich nicht selbst in Gefahr begeben.

Die fiktive Ausgangslage der Übung: Auf der Bahnstrecke von Witzenhausen nach Kassel ist ein Funkenflug durch einen Zug entstanden, der mehrere Bereiche in Brand gesteckt hat. Nun muss ein Waldbrand bekämpft werden. Um die Flammen zu löschen, muss eine Wasserversorgung über den Steilhang aufgebaut werden. Einsatzkräfte, die über den Waldweg mit den Fahrzeugen anrücken, können zunächst nicht zur Einsatzstelle vordringen, weil Bäume umgefallen sind. Kettensägen sind im Einsatz, um den Weg ihn freizuschneiden. Dass die Wälder sich nicht auf einer Ebene erstrecken, erschwert die Löscharbeiten erheblich.

„Das bedeutet, dass wir keine Wasserversorgung in den Wald haben“, erläuterte Claus Demandt. Entweder muss die Wasserförderung über eine lange Wegstrecke aufgebaut werden oder – wie in diesem Fall – transportieren Landwirte, Feuerwehren und THW Wasser von der Werra zur Einsatzstelle. Die Fahrzeugflotte konnte bei Vollauslastung 29 000 Liter Wasser zur Einsatzstelle transportieren. Bei einer Wegstrecke dagegen müsse man eine lange Schlauchstrecke legen und es bedürfe vieler Pumpen, um den Höhenunterschied zu überwinden.

Ein weiterer Nachteil: Die ohnehin schon schmalen Wege werden durch Pumpen und Einsatzfahrzeuge, weiter verengt. Die provisorisch aufgebaute technische Einsatzleitung alarmiert und koordiniert alle Einheiten. Zudem kommuniziert sie mit der Leitstelle in Eschwege, Informationen durch Luftbeobachtungen erhält sie aus einem Flugzeug vom Luftsportverein. So alarmierten sie auch die Rettungshundestaffel, weil mehrere Personen im Wald vermisst wurden.

„Der Einsatz ist heute anders, weil uns Feuerwehrleute bei der Suche begleiten“, sagte Tatjana Biertümpfel von der Rettungshundestaffel, „auch die Suche ist vorsichtiger, damit man niemanden in Gefahr bringt.“

Die Wasserversorgung hat laut Einsatzleiter Demandt gut funktioniert. Schwierigkeiten bereiteten die kleinen Waldwege, die den Transport mit Fahrzeugen erschwerten. Zudem habe die Funkverbindung zwischen Leitstelle und den Einsatzabschnitten noch Luft nach oben. „Ansonsten bin ich zufrieden, wir werden nie ausgelernt sein, wir werden uns immer verbessern, das ist ganz klar“, lautete sein Fazit. (zwo)