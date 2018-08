Rap über Heimat und Liebe - 20 Jugendliche präsentierten in Witzenhausen ihre CD

Witzenhausen. „Frei sein“ heißt die CD, die 20 Jugendliche im vergangenen halben Jahr erarbeitet und aufgenommen haben. Das Lied handelt von Heimat und Liebe.

Quo Vadis ist ein Projekt der Werkstatt für junge Menschen und setzt sich für Toleranz, Vielseitigkeit und Integration ein. Zusammen mit dem Medienwerk Eschwege ist ein Rap-Album mit 15 Songs entstanden, auf verschiedenen Sprachen, alle getextet und eingesungen von den Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren. Unter ihnen sind sowohl Deutsche als auch Migranten und Flüchtlinge verschiedener Herkunft.

Am Sonntag wurde die CD bei einer CD-Release-Party im Jugendzentrum Freiraum in Witzenhausen vorgestellt. Dabei waren Andreas Heine, Rainer Kuhlendahl und Adrienne Bogdan von der Werkstatt für junge Menschen in Eschwege, die mit den Jugendlichen aus Witzenhausen, Eschwege und Hessisch Lichtenau zusammen gearbeitet haben, sowie Drago Rajkovic vom Medienwerk Eschwege.

In den Songs greifen die Jugendlichen ihre Herkunft auf, erzählen in ihren Songs, woher sie kommen, wie sie nach Deutschland gelangt sind und was sie erlebt haben. Aber auch Schule, Liebeskummer und Freundschaft werden besungen.

Gerappt wird auf Deutsch, Arabisch, Persisch, Englisch und Rumänisch. Im Booklet sind die Texte und auch Übersetzungen zu finden.

Die meisten Teilnehmer waren am Sonntag vor ihrem ersten großen Auftritt auf der Bühne sehr aufgeregt, leisteten aber alle gute Arbeit und berührten das Publikum mit ihren offenen und ehrlichen Liedern zum Teil sehr.

+ Texte, die das Publikum berührten: Omid und Ibrahim eröffneten mit ihrem Song „5000 Kilometer“ das Konzert bei der CD-Release-Party. © Wiebke Huck Omid und Ibrahim sind beide 15 Jahre alt und stammen aus Afghanistan. Sie flüchteten aus ihrer Heimat und rappen darüber in ihrem Song „5000 Kilometer“. „Mein Herz ist so schwer, die Heimat, die Familie, sie fehlen mir so sehr. Wir wollen Frieden haben, um glücklich zu sein, wir wollen zusammen leben und nicht mehr allein“, heißt es in dem Lied.

Beide hätten bereits mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt und wollen mit ihrem Text klarstellen, dass sie niemandem etwas wegnehmen, sondern nur in Frieden leben wollen, erzählten sie bei der Release-Party.

Auf zwei weitere öffentliche Auftritte dürfen sich die Jugendlichen freuen, einer davon beim Open-Flair-Festival in Eschwege am Freitag auf der Schlossparkbühne ab 18.30 Uhr.