20 Tore in drei Endspielen des Junioren-Kreispokals

Waldkappel. 20 Tore in drei Spielen, alle neun Spielminuten einen Treffer und reichlich Offensivspektakel: Das alles bekamen die rund 200 Zuschauer bei drei Juniorenkreispokal-Endspielen im Fußball auf dem Waldkappeler Sportplatz geboten. Für Organisator Henrik Stöber (TSV Waldkappel) ein gelungener Turniertag: „Das hat Spaß gemacht, wir haben tollen Jugendfußball gesehen.“

C-Junioren:

TSG Bad Sooden-Allendorf - JSG Lossetal/Lichtenau 6:1 (3:1).BSA-Stürmer Giuseppe Emanuel Pinna stellte mit einem Doppelback (5./20.) früh die Weichen auf Sieg. Nachdem BSA-Keeper Yannek Jaensch in der 24. Minute einen Weitschuss nicht fassen konnte, verwertete Lukas Diederich den Abpraller zum 1:2-Anschlusstreffer. Spannung sollte trotzdem nicht mehr aufkommen. Vor allem deshalb, weil Spielführer Marlon Henze seinen Mitspieler Marek Propf noch vor der Pause mustergültig in Szene setzte. Calvin Schimpf (40.), Henze (52.) und Sina Werner (58.) sorgten mit ihren Treffern nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Im Anschluss konnte die Mannschaft um Trainer Eike Deyst den Kreispokal von Klassenleiter Holger Franke entgegennehmen.

D-Junioren:

JFV Werra-Meißner Eschwege - SSV Witzenhausen 4:0 (2:0). Spektakulär und spannend bis zum Ende war das Finale der Hallenkreismeisterschaft im Februar. Nun trafen beide Teams auf dem großen Feld im Kreispokalfinale erneut aufeinander. Und erneut war es Johannes Löser, der den Führungstreffer (11.) erzielte. Nach einer Flanke drosch Löser den Ball in die Maschen. Stürmer Benit Kabankumu erhöhte per Strafstoß (19.) auf 2:0. Das Team von JFV-Trainer Adam Sankiewicz war zwar nicht turmhoch überlegen, dafür im Abschluss kaltschnäuziger und effektiver als der Gegner. Während Witzenhausen weiter beste Möglichkeiten zum Anschlusstreffer ausließen, sorgten Ilai Kuric (45.) und Kabankumu (58.) für klare Verhältnisse.

E-Junioren:

JSG Meißner - JSG Meißnerland 8:1 (4:1). Einen munteren Schlagabtausch sahen die Zuschauer im 50-minütigen E-Jugend-Pokalendspiel. Bereits nach handgestoppten 233 Sekunden brachte Sebastian Hupfeld die JSG Meißner in Front. Aber die Mannschaft von Karsten Ziegler hatte in der Anfangsphase die passende Antwort parat, Morris Grund erzielte den Ausgleich. Wer nun auf ein ausgeglichenes Spiel hoffte, der sah sich getäuscht. Die JSG Meißner investierte mehr und dominierte danach deutlich. Jan Luca Nickel (19.) und der eingewechselte Leon Opas (24./25.) erhöhten noch vor der Pause auf 4:1. Der Bann war gebrochen, die Handbremse gelöst und die Lust am Toreschießen noch immer nicht gestillt. Opas (35.), Hupfeld (37.), Marlon Junghans (41.) und Niclas Heidenreich trafen in der zweiten Hälfte für die klar bestimmende JSG Meißner. Nach dem Spiel konnten die Spieler von Marcus Opas aus den Händen von Klassenleiter Ralf Dippel den Kreispokal in den Himmel recken. Ein ganz klarer Sieg. (mhz)