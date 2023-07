35 kleine Artisten in Witzenhausen ganz groß

Ganz selbstbewusst: Als ob sie nie etwas anderes gemacht hätten, präsentieren die jungen Teilnehmer der Zirkuswoche mit „Circulo“ das Erlernte vor ihren Eltern und Verwandten, ob nun synchron auf einer Tonne oder im Gänsemarsch auf Stelzen. © Kerem Polat

Halle verwandelte sich zum Abschluss einer Trainingswoche in einen Zirkus

Witzenhausen – Als die kleinen Tiger die Bühne stürmten, wurden sie schon von ihren stolzen Eltern mit gespannten Blicken erwartet. Am Freitagnachmittag machte der Nachwuchs zusammen mit der Moderation von Vanessa Voss vom Kinder- und Jugendzirkus „Circulo“ die Turnhalle an der Südbahnhofstraße in Witzenhausen unsicher. Die Kleinen stellten ihre Turn-Künste im Rahmen des einwöchigen Kinder-Zirkusses vor.

Der Zirkus war für die Kinder seit Montag eröffnet, sie trainierten jeden Tag von 10 bis 16 Uhr. Damit auch jeder der 35 Akrobaten seinen Spaß hatte, konnten die Kinder sowohl die Bühne als auch ihre Aktivitäten selbst gestalten. Die Förderung dazu kam vom DRK-Familienzentrum Pusteblume, die vertreten wurde von Evelyn Schulz-Algie; die Turnhalle wurde von der Stadt Witzenhausen zur Verfügung gestellt. In eine kleinere Halle hätten die ganzen Zuschauer aber auch nicht gepasst, denn alle Eltern sowie die Verwandten wollten den kleinen Künstlern bei ihrem Auftritt zuschauen. Deshalb präsentierten die Kinder am Samstag erneut ihre Künste, die Vorstellung am Freitag war wegen des großen Interesses zusätzlich veranstaltet worden.

Los ging es auch direkt nach der Begrüßung: Das Thema war „wilde Tiere“, was die inzwischen geprobten Artisten eindrucksvoll rüberbrachten. Von kleinen Tigern und Löwen bis hin zu den Straußen mit ihren langen Stelzen war alles vertreten. Mittendrin kamen auch noch die Akrobaten hinzu, die hoch in der Luft Kunststücke auf dem Seil vollbrachten, andere balancierten präzise zu zweit auf Fässern.

Nach jedem dieser Kunststücke brach das Publikum in Applaus aus, was die mutigen Künstler nur weiter motivierte. Dadurch gingen sie dann auch mit einem breiten Lächeln in die 20-minütige Pause und konnten sich für die zweite Halbzeit stärken.

Doch der Getränkestand war nicht nur für die Künstler reserviert, auch die Zuschauer konnten sich hier eine Erfrischung holen. Die Erträge des Getränkestandes fließen dem Kinderzirkus zu, dafür ging nach dem Auftritt auch noch mal der Hut in der Halle rum. (zkp)