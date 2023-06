450 Jahre Kirschenanbau in Witzenhausen

Eröffneten die Ausstellung: Lars Bathge (Leiter des Beratungscenters Witzenhausen, von links), Johannes Siebold (Pro Witzenhausen), Dietmar Janz (Vorstand Sparkasse), Kirschenkönigin Stina I., Thronfolgerin Michelle Welch, Agata Stawinoga und Eberhard Walther (Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen). © Isabell Füllgraf

Eine Ausstellung in der Sparkasse gibt Einblicke in 450 Jahre Kirschenanbau in Witzenhausen.

Witzenhausen – 450 Jahre gibt es in und um Witzenhausen bereits den Kirschenanbau. Dazu ist bereits vor knapp zwei Jahrzehnten eine Ausstellung entstanden, die nun wieder zu sehen ist. Kürzlich wurde die Exposition mit dem Titel ,,Von Kirschen, Kespern und Königinnen – Vielfalt nutzen und bewahren“ mit einer Vernissage in der Witzenhäuser Sparkassenfiliale eröffnet.

Die deutschlandweit einzigartige Ausstellung, die im Jahr 2006 im Rahmen eines Kirschenprojekts mit der Universität Kassel am Standort Witzenhausen entstanden ist, informiert bis zum 16. Juni über die Jahrhunderte lange Geschichte des Kirschenanbaus in Witzenhausen. Anlässlich dieses Jubiläums wurden die Plakate aus dem Stadtarchiv reaktiviert.

Auf die Existenz der Ausstellung aufmerksam gemacht hatte Stadtarchivar Matthias Roeper und zur erneuten Zurschaustellung kam es schließlich durch die Zusammenarbeit von Johannes Siebold, Geschäftsführer der Pro Witzenhausen GmbH, Agata Stawinoga und Eberhard Walther vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen sowie Lars Bathge, Leiter des Beratungscenters Witzenhausen.

Besonders an der Ausstellung sei, dass die Themen auch nach fast 20 Jahren noch höchstaktuell sind. Auch seien viele Autoren heute noch an der Universität tätig oder arbeiteten in diesem Themenbereich, sagte Agata Stawinoga. Die Sparkasse als Ausstellungsort habe sich kurzfristig ergeben, berichtete Johannes Siebold.

Auf mehreren Plakaten in der Kundenhalle der Sparkasse können sich die Besucher über die Entwicklung des Kirschenanbaus und seine Bedeutung in der Umgebung informieren. Die Erhaltung der Sortenvielfalt steht dabei im Mittelpunkt. Adressiert ist die Ausstellung an jedermann, der sich für die bekannte Frucht aus Witzenhausen interessiert.

Bürgermeister Daniel Herz betonte, das Markenzeichen Witzenhausens im Rahmen der 800-Jahrfeier der Stadt im Jahr 2025 in den Vordergrund stellen zu wollen. Kirschenkönigin Stina I. und ihre Thronfolgerin Michelle Welch hoben Witzenhausen als ältestes traditionelles Kirschenanbaugebiet hervor.

In seinem Fachvortrag fasste Eberhard Walther die 450-jährige Geschichte der Kirsche in Witzenhausen zusammen. Im Laufe der Zeit wurde der Anbau immer wirtschaftlicher motiviert und so wurden die weniger ertragreichen hochstämmigen Baumformen durch kleine ersetzt. Diese Kirschbäume seien aber prägend für das Landschaftsbild der Kirschenstadt, weshalb zum 800-jährigen Stadtjubiläum 800 historische Bäume gepflanzt werden sollen, um einen Beitrag zum Erhalt der alten Süßkirschensorten zu leisten, berichtet Walther.

Die Ausstellung ist zu den gewohnten Öffnungszeiten der Sparkasse zu besichtigen. (zfi)