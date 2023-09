Ein Verletzter bei Garagenbrand in Bad Sooden-Allendorf

Von: Stefan Forbert

Teilen

Zu einem Garagenbrand wurden am späten Montagabend Feuerwehr und medizinische Rettungskräfte in den Bad Sooden-Allendorfer Ortsteil Oberrieden gerufen. © Patrick Seeger

Eigentümer zieht sich beim Löschen Verbrennungen zu

Oberrieden - Durch einen Garagenbrand in Oberrieden ist am späten Montagabend der 49 Jahre alte Eigentümer verletzt worden. Außerdem entstand Schaden von insgesamt rund 70 000 Euro.

Um 23.30 Uhr waren die örtliche Feuerwehr sowie die Wehren aus Bad Sooden-Allendorf und Ellershausen mit rund 50 Einsatzkräften auf den Plan gerufen worden. Zunächst war auch gemeldet worden, dass ein Einfamilienhaus an der Straße „An der Liete“ brenne, berichtete die Polizei.

Nach den ersten Ermittlungen wurde die Bewohner des Anwesens durch laute Knallgeräusche geweckt, worauf das Feuer entdeckt wurde. Der 49-Jährige Eigentümer versuchte daraufhin das Feuer mittels eines Wasserschlauchs zu löschen, während seine 44 Jahre alte Frau die Feuerwehr alarmierte.

Mit Unterstützung eines Nachbarn gelang es, das Feuer bis zum Eintreffen der Retter unter Kontrolle zu bringen. Bei den Löscharbeiten verletzte sich der 49-Jährige allerdings, er erlitt Verbrennungen an den Armen, so dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Durch das Feuer wurde neben einem Auto sowie Inventar in der Garage die hintere Fassade des Gebäudes sowie die angrenzende Terrasse beschädigt.

Die Brandursache ist dem Polizeibericht zufolge unklar, zur Ermittlung wurde die Kripo eingeschaltet. Auch werden Hinweise von möglichen Augen- und Ohrenzeugen erbeten.

Hinweise: Kripo Eschwege, Tel. 05651/9250