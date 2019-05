Unwetter in der Region: 75 Einsatzstellen in Witzenhausens Stadtgebiet

Der Starkregen von Montag auf Dienstag hat in einigen Teilen des Kreises für eine schlaflose Nacht der Rettungskräfte gesorgt. Witzenhausens Feuerwehr hatte bis Dienstagfrüh 75 Einsatzstellen abgearbeitet, berichtet Wehrführer Claus Demandt.

Nachdem der Starkregen um 17.50 Uhr eingesetzt hatte, ging um 18.16 Uhr der Alarm zur ersten Einsatzstelle los. Innerhalb kürzester Zeit seien dann alle Wehren aus dem Witzenhäuser Stadtgebiet per Sirene alarmiert worden. Hilfe bekamen sie von den Brandschützern aus Bad Sooden-Allendorf, Bornhagen und Hedemünden, dem Katastrophenschutz der Badestadt und dem DRK. Insgesamt waren laut Demandt 250 Rettungskräfte im Einsatz, die von der Witzenhäuser Leitstelle koordiniert wurden.

Viel Arbeit bereitete den Helfern ein Wasserdurchlass an der Straße An der Wegelänge in Witzenhausen, der sich wahrscheinlich durch Laub zugesetzt hatte. Dadurch wurden unter anderem bei elf Häusern an der Edward-Schröder-Straße und der Siedlerstraße Keller sowie Hofflächen unter Wasser gesetzt. Mit Sandsäcken versuchten die Rettungskräfte, das Wasser umzuleiten, teilweise wurden jedoch sogar Autos durch die Fluten hochgeschwemmt.

Weiter berichtet Demandt, dass unter anderem auch der Reiterhof Am Sande und der Herkules-Baumarkt unter Wasser gesetzt waren. Von den Ortsteilen hat es unter anderem Albshausen erwischt, hier war der komplette Ort überflutet.

Nachdem am Dienstagmorgen alle Einsatzstellen vom Wasser befreit waren, droht nun die Gelster über die Ufer zu steigen. Aktuell sind die Feuerwehrleute damit beschäftigt, kritische Stellen mit Sandsäcken abzusichern.

Aktuell ist noch die Straße von Gertenbach über Ermschwerd nach Hedemünden für den Schwerverkehr gesperrt. Wie die Polizei berichtet, wurde hier ein Hang auf die Fahrbahn gespült, sodass die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei freigeräumt werden musste. Außerdem wurden zwischen Werleshausen und Bornhagen Schotter und Geröll auf die Straße gespült, die dadurch zeitweise nicht befahrbar war.

Unwetter in der Region: Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller - A44 voll gesperrt