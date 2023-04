„Aahs“ und „Oohs“ auch im Werra-Meißner-Kreis

Von: Stefan Forbert

Aus Schweden kommt die vierköpfige Sängergruppe „Ringmasters“, die 2021 Barbershop-Weltmeister wurde, für zwei Konzerte zum Kultursommer nach Nordhessen. Eines davon findet am 13. Juni in der St.-Crucis-Kirche in Bad Sooden-Allendorf statt. © Kultursommer Nordhessen/NH

Elf Veranstaltungen des Kultursommers Nordhessen finden im Werra-Meißner-Kreis statt.

Werra-Meißner – „Auch 2023 hält es viele ,Aahs’ und ,Oohs’ bereit“, so beschreibt es Vorsitzende Susanne Selbert in ihrem Grußwort an alle Leser des Programms, das der Verein Kultursommer Nordhessen für die Spielzeit vom 28. Mai bis 12. August bietet. Geplant sind um 100 hochkarätige Veranstaltungen zwischen Willingen, Bad Karlshafen und Friedewald. Elf davon finden in neun Orten im Werra-Meißner-Kreis statt.

Gleich zwei Mal bietet die Klosterkirche in Hessisch Lichtenau-Reichenbach die Kulisse für Kultur. Am 12. Juli gibt Gitarrenspieler Jürgen Müller ein Wunschkonzert mit dem Titel „Lieblingslieder“. Die Zuhörer sind schon jetzt eingeladen, die Titel ihrer Wunschlieder per E-Mail an lieblingslieder@kultursommer-nordhessen.de zu senden. Bereits am 3. Juni rezitieren in Reichenbach Meike Droste und Christian Maintz unter dem Titel „Halb zog sie ihn, halb sank er hin ...“ Erzählgedichte.

In Bad Sooden-Allendorf singt zum einen das Quartett „Ringmasters“, die Weltmeister des Barbershop-Singens aus Schweden, Broadway-Songs, Filmklassiker und Beatles-Lieder in der St.-Crucis-Kirche (13. Juni). Zum anderen ist ein Trio der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker am 26. Juli im Wappensaal zu Gast. Klassisch wird es ebenso am 6. Juli bei einem Open-Air-Konzert des Adelphi-Quartetts im Schloss in Meinhard-Jestädt und am 25. Juli mit vier Absolventen der Barenboim-Said-Akademie im Rittergut in Wanfried-Völkershausen.

Mit dem Duo Ruut sind am 16. Juli zwei estnische Musikerinnen und Songwriterinnen in der Klosterkirche in Meißner-Germerode zu hören. In Sontra-Wichmannshausen ist auch die Kirche der Ort des Konzerts, das das Blechbläser-Ensemble „Harmonic Brass“ am 22. Juni gibt.

Unter freiem Himmel findet am 23. Juni ein Klappstuhlkonzert mit den fünf Songpoeten „anders“ auf dem Gelände der Firma Suet in Eschwege statt. Ein Open-Air-Konzert für Kinder gibt es auch, und zwar von „Herrn Müller und seiner Gitarre“ plus Band am 6. August an der Exberghütte in Großalmerode-Epterode.

Weil auch gutes Essen Kultur ist, werden alle Veranstaltungen mit nordhessischen „Schmeckewöhlerchen“, wie Kultursommer-Intendantin Maren Matthes sie nennt, bereichert. Für viele Veranstaltungen steht das kulinarische Angebot bereits fest, es ist im Programmheft mit aufgeführt. Die Hefte liegen seit ein paar Tagen an vielen Stellen aus, zum Beispiel Tourist-Informationen, Bürgerbüros und Sparkassen-Geschäftsstellen.

Alle elf im Werra-Meißner-Kreis vorgesehenen Veranstaltungen des Kultursommers Nordhessen im chronologischen Überblick:

Samstag, 3. Juni, 18.30 Uhr: Rezitation „Halb zog sie ihn, halb sank er hin ....“ von Meike Droste und Christian Maintz, Hessisch Lichtenau-Reichenbach, an der Klosterkirche; Eintritt: 24 Euro.

Dienstag, 13. Juni, 19.30 Uhr: Konzert der „Ringmasters“, Bad Sooden-Allendorf, St.-Crucis-Kirche; Eintritt: 19 und 24 Euro (je nach Kategorie).

Donnerstag, 22. Juni, 19.30 Uhr: Konzert „Playlist“ von „Harmonic Brass“, Sontra-Wichmannshausen, evangelische Kirche; Eintritt: 19 Euro.

Freitag, 23. Juni, 19.30 Uhr: Klappstuhlkonzert „Kurzurlaub“ der Freiburger Songpoeten „anders“, Eschwege, Werksgelände der Firma Suet; Eintritt: 19 Euro.

Donnerstag, 6. Juli, 19.30 Uhr: Open-Air-Konzert des Adelphi-Quartetts; 24 Euro.

Mittwoch, 12. Juli, 19.30 Uhr: Klappstuhl-Wunschkonzert „Lieblingslieder“ von Jürgen Müller, Hessisch Lichtenau-Reichenbach, an der Klosterkirche; Eintritt: 15 Euro.

Freitag, 14. Juli: geschlossene Veranstaltung für die Frau-Holle-Grundschule in Meißner-Abterode, Musical „Nils Holgersson“ von der Kleinen Oper Bad Homburg.

Sonntag, 16. Juli, 17 Uhr: Konzert von „Duo Ruut“ aus Estland, Meißner-Germerode, Klosterkirche; Eintritt 19 Euro.

Dienstag, 25. Juli, 19.30 Uhr: Konzert von vier Alumni der Barenboim-Said-Akademie (Berlin); Eintritt: 24 Euro.

Mittwoch, 26. Juli, 19.30 Uhr: Konzert eines Trios der Karajan-Akademie (Berlin); Eintritt: 24 Euro.

Sonntag, 6. August, 16 Uhr: Open-Air-Konzert von „Herr Müller und seine Gitarre“ plus Band, Großalmerode-Epterode; Eintritt: 6 Euro.

So kommt man an die Tickets

Eintrittskarten für sämtliche Kultursommer-Veranstaltungen in Nordhessen können bereits im Vorverkauf bestellt werden. Das geht telefonisch unter 05 61/98 83 93 99 in der Kultursommer-Geschäftsstelle, wobei zum Kartenpreis eine einmalige Versandgebühr von vier Euro hinzukommt. Das geht bei einer Bestellung bis spätestens zehn Tage vor der Veranstaltung. Zwei Euro kostet jede Zusendung, wenn man die Tickets online ordert unter kultursommer-nordhessen.de/tickets (sff)