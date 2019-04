Ab dem Wochenende weiße Pracht rund um Witzenhausen

Witzenhausen – Nicht erst heute, wie Obstbauberater Eberhard Walther vom Landesbetrieb Landwirtschaft vor zwei Wochen schätzte, sondern bereits seit Samstag hat die Kirschblüte im Werratal begonnen. Für kommendes Wochenende sagt der Kirschenexperte nun die Vollblüte voraus.

Vielfach zeigen sich auch schon die ersten Blätter an den Bäumen, sodass von einer „grünen Blüte“ gesprochen wird. Und das, so Walther, obwohl die Blüte in diesem Jahr nach einem milden Winter mit wenigen Frosttagen zehn Tage früher als im Durchschnitt eingesetzt habe.

Überhaupt rücke der Termin für das Erblühen immer weiter nach vorne. Das sei witterungsbedingt, meint der Berater, der auch den Süßkirschenversuchsbetrieb in Witzenhausen-Wendershausen leitet. „Das hat eventuell schon etwas mit Klimawandel zu tun“, vermutet er.

+ Schon voll in Blüte: Dieser Kirschbaum erstrahlt im Werratal zwis chen Witzenhausen und Wendershausen. © Stefan Forbert

Dass starker Frost die Kirschen in diesem Jahr gefährden könnte, sieht Walther nicht. Es könne den Prognosen zufolge höchstens bis zum Gefrierpunkt gehen - und das wäre „nicht so dramatisch“.

Bei derzeit „optimalem Wetter“, also nicht zu kalt und nicht zu warm, schreite die Entwicklung der Kirschbäume nun stärker voran. Die Blüten entwickelten sich in diesem Jahr sortengemäß folgend voraussichtlich bis in die vierte Aprilwoche, was neben einer langen Blütezeit auch eine gute Befruchtungsphase zur Folge habe. Und mit den ersten Frühkirschen an den Marktständen rechnet er ab Mitte Juni.