Aktionen für Menschenrechte

Von: Nicole Demmer

Auch bei der Interkulturellen Woche ist die Witzenhäuser Amnesty-International-Gruppe dabei. © Amnesty Interantional

Witzenhausens Amnesty-International-Gruppe hat sich für die kommenden Wochen viel vorgenommen, um auf Menschenrechte hinzuweisen. Dazu gehören auch die Interviews, die aktuell mit den Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten für Witzenhausen geführt werden und ab 3. September auf dem Instagram-Kanal der Gruppe abgerufen werden können.

Witzenhausen – Folgende Aktionen plant die gruppe in den kommenden Wochen:

Am Freitag, 15. September, ist „globaler Klimastreik“ von Fridays for Future. Hierzu wird die Amnesty-Gruppe einen Info-Pavillon zum Thema „Klimaschutz und Menschenrechte“ auf dem Marktplatz aufbauen.

Am Samstag, 16. September, nimmt die Gruppe im Rahmen des „World cleanup day“ am „Werra cleanup“ teil.

Am Freitag, 22. September, nimmt die Amnesty-Gruppe zum Internationalen Tag der Kinderrechte“ mit dem Info-Pavillon an den Aktionen des Generationentreffs und der Stadt Witzenhausen teil.

Von Sonntag, 24. September, bis Sonntag, 1. Oktober, findet in Witzenhausen die „Interkulturelle Woche“ statt. Die Amnesty-Gruppe nimmt daran mit diesen Aktionen teil:

Am Sonntag, 24. September, wird um 15 Uhr die Ausstellung „60 Jahre Amnesty International – Mit Menschlichkeit für die Menschenrechte“ im Stadtpark eröffnet. Dazu sind Redebeiträge der Gruppe und von Martin Röder von der Flüchtlingsberatung geplant.

Am Donnerstag, 28. September, wird der Film „Sarah Mardini, Gegen den Strom“ ab 19.30 Uhr im Kino in Eschwege gezeigt. Am Freitag, 29. September, läuft der Film ab 9.30 Uhr im Capitol-Kino in Witzenhausen für Schüler der Johannisbergschule und der Beruflichen Schulen. Für das allgemeine Publikum ist er ab 19.30 Uhr zu sehen. Bei allen Aufführungen findet im Anschluss ein Reflexionsgespräch statt.

Am Freitag, 29. September, wird ab 13 Uhr die Kunstausstellung „Manchmal male ich ein Haus für uns“ von Alea Horst im Generationentreff eröffnet. Die Amnesty-Gruppe ist hier mit dem Info-Pavillon und Musik von Lars Reimer vertreten. (nde)