Alles dreht sich um den Garten

Von: Per Schröter

Die „schwebenden Steine“ von Karl-Heinz Härtl, auf denen jeweils Pflanzen aus allen fünf Kontinenten in perfekter Harmonie nebeneinander leben, zählten auch in diesem Jahr wieder zu den Hinguckern beim Witzenhäuser Pflanzenmarkt. © Per Schröter

Einen wahren Ansturm erlebte das Gelände rund um das Witzenhäuser Tropengewächshaus, wo am Sonntag der traditionelle Pflanzenmarkt Besucher von nah und fern anlockte.

Witzenhausen – „Die Resonanz war wieder einmal unglaublich“, freute sich Tropengewächshaus-Kuratorin Marina Hethke, die den Pflanzenmarkt seit vielen Jahren organisiert. „Obwohl der Markt offiziell erst um 10 Uhr eröffnet wurde, war der erste Besucher schon um 8.38 Uhr da“, erzählte sie.

Es ist aber auch kaum verwunderlich, dass ausgerechnet dieser Markt vor allem bei Pflanzenkennern und -enthusiasten, aber auch bei „normalen“ Pflanzenfreunden beliebt ist. Schließlich dreht sich dort wirklich alles um Garten und Grün. Ob fleischfressende oder duftende Pflanzen, Kakteen, Gemüse in alten und neuen Sorten, Wildstauden, Kräuter, Sträucher oder Bäume – jeder findet an einem der knapp 40 Stände etwas Neues für Garten, Balkon oder Terrasse. „Für uns als Veranstalter steht die Vielfalt im Mittelpunkt“, betonte Marina Hethke. Dabei verzichte man ganz bewusst auf das ansonsten bei solchen Märkten übliche Kunsthandwerk oder auf Unterhaltung wie etwa eine Hüpfburg für die Kinder. „Wir haben zwar nicht nur Pflanzenproduzenten dabei, aber alle Stände haben etwas mit Natur oder dem Thema Nachhaltigkeit zu tun“, so Hethke.

Ein Punkt, der auch Karl-Heinz Härtl immer wieder als Standbetreiber zum Witzenhäuser Pflanzenmarkt lockt. „Hier ist es den Machern gelungen, einen Markt zu gestalten, der komplett gegen den Mainstream läuft“, betonte der Pflanzensoziologe, der sich in seiner Gärtnerei in Niedenstein auf ganz besondere Gartenkunst spezialisiert hat. Seine „schwebenden Steine“ und Saikai-Landschaften, auf denen jeweils Pflanzen aus allen fünf Kontinenten in perfekter Harmonie nebeneinander leben und eine Symbiose eingehen, zählten auch am Sonntag wieder zu den größten Hinguckern. „Wie bei unserer Arbeit geht es auf diesem Pflanzenmarkt vor allem um Biodiversität“, sagte Härtl. „Im Gegensatz zu anderen Märkten ist dies ein Ort, wo man vor allem mit jungen Menschen ins Gespräch kommt, die sich genau wie wir mit der Umwelt versöhnen und sie nicht nur ausbeuten wollen.“ Genau das sei es schließlich, was Witzenhausen ausmache. (per)