Allmählich wächst der Druck im Tabellenkeller

Witzenhausen - In Lauerstellung liegen der FC Großalmerode und der TSG Fürstenhagen vor dem nächsten Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga. Eher kleinere Brötchen backen müssen die anderen Teams aus dem Altkreis Witzenhausen.

SG Meißner - Wanfried (Samstag, 14 Uhr). Nichts ungewöhnliches ist die Tabellensituation für die Gastgeber auch in dieser Saison. Nach sechs Spielen und sechs Niederlagen steht die Spielgemeinschaft mal wieder mit dem Rücken zur Wand. Und nun geht es gegen einen Gegner, der in dieser Spielzeit hohe Ziele hat und vier der bisher fünf bestrittenen Spiele gewann. Schon ein Punkt wäre für die Elf von SG-Trainer Stefan Möller ein Erfolg.

Weidenhausen II - Großalmerode(Sonntag, 13 Uhr). Beim Vergleich des Tabellensechsten gegen den Dritten darf man getrost von einem Top-Duell sprechen. „Wir haben zuletzt in Weidenhausen hoch verloren und wollen es diesmal besser machen“, sagt FC-Trainer Stefan Koch, der in personeller Hinsicht keine Sorgen hat. Allerdings hängen die Trauben auf dem Chattenloh wieder sehr hoch, doch Danny Nickel, Ray Vogel und ihre Mannschaftskameraden haben sich viel vorgenommen.

TSG Fürstenhagen - SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund (Sonntag, 15 Uhr). Die klare Niederlage am Mittwoch im Pokalspiel gegen den hohen Favoriten SV Adler Weidenhausen ist für TSG-Coach Daniel Christl kein Maßstab. „Wir haben bisher gute Spiele in der Punkterunde abgeliefert und wollen dies auch gegen den Titelaspiranten wiederholen“, so Christl. Allerdings fallen Neuzugang Mahomood und Robin Kraft weiterhin aus. Dazu plagt sich Angreifer Nico Titan mit einer Knöchelverletzung, während Dietmar Olbrich aus privaten Gründen nicht dabei ist.

SG Frieda/Schwebda/Aue - SG Werratal(Sonntag, 15 Uhr). Trotz der bisher nur vier Zähler auf dem Konto sieht Gästetrainer Markus Bindbeutel seine Elf nicht unter Druck. „Als Aufsteiger ist unser Ziel nur der Klassenerhalt und die Saison ist noch lang“, so der SG-Coach. Mit einer 5-4-1-Formation legen die Gäste auch diesmal großen Wert auf eine ordentliche Defensivarbeit. Max Becker und Sascha Rein fehlen aus privaten Gründen, Kai Wollermann ist erkrankt und auch der in den Semesterferien weilende Renninger ist beim Aufsteiger nicht dabei.

SG Sontra - Rot-Weiß Fürstenhagen(Sonntag, 15 Uhr). Beim Favoriten müssen die Rot-Weißen auf den knieverletzten Stammtorhüter Michael Quinting verzichten, der durch Al-Duleimi aus der zweiten Mannschaft ersetzt wird. Zwar ist Marius Theil wieder einsatzfähig, dafür fallen Dobat und wohl auch Mereile aus. „Für uns geht es darum, die zu erwartende Niederlage beim klaren Favoriten in Grenzen zu halten“, so RW-Vorsitzender Holger Nolte. Erneut muss Reinhold Gaber als einzige Spitze ran.

Bad Sooden-Allendorf - SSV Witzenhausen(Sonntag, 15 Uhr). Beide Rivalen blieben bisher hinter den eigenen Erwartungen zurück und haben in den nächsten Begegnungen etwas gutzumachen. Obwohl die Kurstädter in den nächsten Wochen auf den verletzten Abwehrchef Patrick Aldinger verzichten müssen (Leistenprobleme), möchten sie den dritten Sieg im dritten Heimspiel unter Dach und Fach bringen. „Wir wollen mit guten Leistungen zuletzt fehlendes Selbstvertrauen zurückgewinnen und endlich wieder Normalform erreichen“, sagt BSA-Trainer Jörg Immig. Ein umkämpftes Spiel ist in jedem Fall zu erwarten. eki