Als er das Lieben lernte: Witzenhäuser erzählt vom Élysée-Vertrag

Von: Evelina Kern

Teilen

Deutsch-französische Freundschaft: Ulrich Burkhard lernte seine Jugendliebe durch den Élysée-Vertrag kennen. © Evelina kern

Die erste Liebe ist immer besonders. Bei Ulrich Burkhard kam sie durch ein historisches Ereignis vor sechzig Jahren zustande. Der Witzenhäuser erzählt davon.

Dohrenbach – Wer weiß schon genau, was Liebe ist? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Witzenhäuser Ulrich Burkhard häufig. „Ich wusste es damals nicht“, stellt er in Gedanken an sein jugendliches Ich fest. Der Élysée-Vertrag von 1963, unterzeichnet von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in Paris, der Stadt der Liebe, lehrte den damals jungen Mann aber genau dieses Gefühl.

Bereits zum 60. Mal jährte sich im Januar, dass die deutsch-französische Beziehung nach der Feindseligkeit während des Zweiten Weltkrieges mit Unterschriften besiegelt wurde. 18 Artikel umfasste das Schriftstück.

Die beiden verbindlichen Vereinbarungen des Vertrags: Neben regelmäßigen Treffen zwischen deutschem Kanzler und französischem Präsident sowie den Außen- und Verteidigungsministern beider Länder, sollte ein Jugendwerk gegründet werden. Etwa ein halbes Jahr später, im Juli 1963, trat der Élysée-Vertrag schließlich in Kraft.

In zahlreichen Ländern der Welt sammelte er Erfahrungen

Ulrich Burkhards Geschichte beginnt neun Jahre vorher: Im Jahr 1952 wurde er in Stuttgart geboren. Bis er Mitte der 70er-Jahre schließlich zum Witzenhäuser wurde, sammelte er in verschiedenen Ländern der Welt zahlreiche Erfahrungen, erzählt der Landwirtschaftsingenieur im Ruhestand.

„Als 13-Jährigen schickte mich mein Vater zum Beispiel oft in die Schweiz“, sagt der heute 70-Jährige. Waren die Temperaturen sommerlich zum Wanderlager – bei Minusgraden zum Skilager. Dort kamen Jugendliche aus aller Welt zusammen und wurden zu einer internationalen Gemeinschaft.

„In Deutschland war ich nicht so beliebt“, erinnert sich der Witzenhäuser. „Schließlich war die Mentalität des kriegsgetränkten Deutschlands der damaligen Zeit eine vollkommen andere.“ Durch seine Vorfahren, die über fünf Generationen Herrnhuter in Surinam waren, wurde es ihm aber schon in die Wiege gelegt, internationale Luft zu atmen, wie er sagt. Mit der Vergangenheit seiner Ahnen setzte sich der Witzenhäuser intensiv auseinander. Dies habe ihn und sein Denken sehr geprägt.

In der Schweiz habe er mit den Jugendlichen aus aller Welt von Anfang an eine sehr freundschaftliche Verbindung gehabt und ähnliche Weltansichten geteilt. Diese internationalen Kontakte machten es ihm leichter, als er mit 15 Jahren im Austauschprogramm nach Frankreich kam, sagt der Witzenhäuser. Denn damit die deutsch-französische Verbindung schon in jungen Jahren verfestigt wird, sah es der Élysée-Vertrag vor, Austauschprogramme zwischen den Jugendlichen beider Länder zu organisieren.

Beim Frankreich-Austausch verliebte er sich zum ersten Mal

Bei einem erneuten Austausch lernte der 17-jährige Ulrich Burkhard die damals 15-jährige Französin Marie Francoise Lerch kennen. Sie gefiel ihm auf Anhieb. Ausflüge, Disco-Besuche und gemeinsame Stunden in Jugendräumen, organisiert durch den Élysée-Austausch, brachten die beiden frisch Verliebten immer näher zusammen, erzählt Ulrich Burkhard lächelnd.

Auch nach dem Austausch bestand der Kontakt zwischen ihm und seiner ersten großen Liebe fort – über den postalischen Weg. „Die Briefe waren damals bestimmt zwei Wochen unterwegs.“ Dennoch stand das Paar zwei Jahre lang in ständigem Briefkontakt. Einmal besuchte ihn die Französin in Deutschland.

Französisch war die gemeinsame Sprache der Liebe

„Die Sprache war kein Problem“, sagt Burkhard. Denn Französisch war damals ein festes Unterrichtsfach in Süddeutschland, wo er seine Schullaufbahn verbracht hat. Darum stellte es für den jungen Mann keine Schwierigkeit dar, seine Gefühle auch in der Fremdsprache auszudrücken.

Doch wie es so oft mit Jugendlieben ist, hielt auch diese Beziehung nicht für immer. Der Kontakt aber blieb bestehen: „Gemeinsam mit meiner jüngsten Tochter hab ich sie in Frankreich besucht“, sagt Ulrich Burkhard.

Er blicke sehr positiv auf seine zahlreichen Erfahrungen im Ausland zurück. Schließlich ist jeder internationale Austausch sehr bereichernd, so Burkhard. Und so habe ihm mitunter die vertraglich festgehaltene deutsch-französische Beziehung nicht nur zu einer Transnationalität verholfen, wie er sagt, sondern vor allem eine Emotion gezeigt, die er bis dahin nicht kannte. (Evelina Kern)