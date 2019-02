Am Ende jubelten die C-Junioren des SSV Witzenhausen

Futsal-Hallenkreismeisterschaft

Witzenhausen – Was für ein aufregendes und hochklassiges Finale um die Futsal-Hallenkreismeisterschaft der C-Junioren. Beim offenen Schlagabtausch zwischen dem SSV Witzenhausen und der TSG Bad Sooden-Allendorf hielten Eltern wie objektive Besucher in der Witzenhäuser Großsporthalle mitunter den Atem an. Dann kannte der Jubel bei den überglücklichen SSV-Kickern und deren Anhang nach dem 3:1-Triumph keine Grenzen.