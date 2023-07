Feuerwehr Laudenbach errichtet Anbau ans Gerätehaus selbst

Symbolische Schlüsselübergabe: (von links) Oliver Bolte, Landrätin Nicole Rathgeber, Bürgermeister Finn Thomsen, Wehrführer Dirk Bindbeutel, stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher Michael Söder und Stadtbrandinspektor Marcel Dann vor dem neuen Anbau der Freiwilligen Feuerwehr Laudenbach. © Isabell Füllgraf

Die Freiwillige Feuerwehr Laudenbach agierte überwiegend in Eigenleistung

Laudenbach – Nach vier Jahren Bauzeit konnte die Freiwillige Feuerwehr Laudenbach am Freitag die Fertigstellung ihres Feuerwehrgerätehaus-Anbaus mit der symbolischen Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Finn Thomsen feiern.

Überwiegend in Eigenregie stellten die ehrenamtlich arbeitenden Kameraden den Anbau fertig, in dem nun die neuen Umkleiden und Duschen Platz finden. Aufgefallen sei dem technischen Prüfdienst die unzumutbare Umkleidesituation in Laudenbach im Jahr 2014, berichtet Wehrführer Dirk Bindbeutel.

Diese entsprach nicht mehr der DIN-Norm, da sich die Umkleiden nicht mehr dort befinden durften, wo die Feuerwehrfahrzeuge stehen und die Geschlechter getrennt werden mussten.

Als diesem Grund fertigte Bindbeutel einen Vorentwurf zur Umgestaltung der Feuerwache Laudenbach an. Durch gute Kontakte und einen glücklichen Zufall, dass eine Feuerwehr aus dem Investitionsprogramm abgesprungen sei, wurden Gelder im Werra-Meißner-Kreis frei, die für die Brandbekämpfer gedacht waren, und die Feuerwehr Laudenbach wurde mit ihren Anbauplänen in das Programm aufgenommen, berichtet Ortsvorsteher und Kreisbrandmeister Oliver Bolte.

Trotz der schnellen Genehmigung sollten bis zur Fertigstellung des Anbaus neun Jahre vergehen. Im Juli 2019 begann der Anbau gemäß den Plänen von Dirk Bindbeutel. Nachdem die Firma Böttner den Dachstuhl fertigstellte, haben die Feuerwehrleute in Eigenregie Fenster eingebaut und bis zur Corona-Pandemie die Elektronik verlegt. Dann durfte kein Feuerwehrdienst stattfinden, aber in kleinen Gruppen und ebenfalls in Eigenleistung konnten die Wasserleitungen für den Anbau gelegt und die Heizung installiert werden. Danach wurde selber gedämmt und verputzt. Für den Außenputz sorgte der inzwischen verstorbene Kamerad Manfred Angler.

Als eine Fachfirma den Estrich verlegt hatte, begannen Ende 2020 die Malerarbeiten und dann die Fliesenarbeiten einer weiteren Fachfirma. Im April 2022 wurden die Umkleiden in den Anbau umgeräumt und eine Firmakonnte um das neue Gebäude herum pflastern.

Mehr als 2250 Stunden Arbeit in Eigenleistung brachten die Mitglieder der Feuerwehr für ihren Anbau auf. „Ohne das Engagement dieser Leute wäre ein Anbau nicht möglich gewesen“, würdigte Stadtbrandinspektor Marcel Dann die Arbeit der Laudenbächer Feuerwehr.

Feuerwehren seien ein unverzichtbarer Teil in der Gefahrenabwehr, sagte Landrätin Nicole Rathgeber, die selbst in der Feuerwehr tätig ist. Sie übergab zur Einweihung einen Betrag von 6400 Euro als Unterstützung des Kreises an die Stadt Großalmerode.

Bürgermeister Finn Thomsen betonte die herausragende ehrenamtliche Arbeit und gab bekannt, dass sich die Baukosten vor allem deswegen mit insgesamt 186 000 Euro sogar 4000 Euro unter dem Budget befinden. Das Land Hessen bezuschusste den Umbau mit 25 600 Euro. (zfi)