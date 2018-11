Ariane Mihm ist das neue Gesicht an der Musikschule Witzenhausen

An der Musikschule in Witzenhausen gibt es ab Januar ein neues Gesicht: Ariane Mihm wird künftig Jazz- und Popgesang unterrichten.

An der Musikschule in Witzenhausen gibt es ab Januar ein neues Gesicht: Ariane Mihm wird künftig Jazz- und Popgesang unterrichten. Damit kommt nicht nur eine neue Person, sondern auch ein neues Angebot in die Musikschule, berichtet der Leiter Ulrich Bernhardt. „Sie schließt eine seit Längerem bestehende Lücke – die Nachfrage nach Unterricht für Jazz- und Popgesang ist groß“, sagt er. Mihm wird außerdem Trompeten- und Klavierunterricht geben.

Seit mehr als zehn Jahren gibt sie Unterricht

Die 43-jährige Diplommusikerin kommt aus Heilbronn, besuchte die Musikhochschulen Hamburg und Köln – letztere mit dem Hauptfach Trompete. Seit mehr als zehn Jahren gibt sie Musikunterricht und wohnt nun in Gertenbach.

„Es geht mir vor allem auch um die Stimmbildung“, berichtet Mihm. Der Ausdruck der Stimme sei ihr wichtig, nicht die Wertung, ob diese gut oder schlecht ist: Nur weil jemandem in der Kindheit gesagt wurde, er könne nicht singen, sei das nicht ein Leben lang gültig.

„Man sollte seine Stimme schätzen lernen und sich ausprobieren“, findet Mihm – dabei könne die richtige Technik und eine gute Atemarbeit helfen. „Die Stimme ist mehr als Singen – wir setzen sie permanent ein, sie ist ein wichtiger Teil unserer Selbst“, sagt Bernhardt.

Jazz- und Popgesang beim Workshop kennenlernen

Mihm wird hauptsächlich Einzelunterricht geben. Den Jazz- und Popgesang kann man bei einem Workshop kennenlernen, der am 19. Januar ab 15 Uhr in der Musikschule Witzenhausen an der Steinstraße 21 stattfinden soll. Einen Schnuppertag für Trompetenunterricht bei Mihm wird es am 26. Januar ab 15 Uhr geben – in beiden Fällen bittet die Musikschule um telefonische Anmeldung.

Am Standort in der Kirschenstadt gibt es außerdem weitere Neuigkeiten: Musikpädagogin Anna Paul ist seit Sommer an der Musikschule und gibt neben „Musik für Kids“ von zwei bis drei Jahren, montags ab 15.45 Uhr, und „Musik für Geschwister“ bis vier Jahre, montags ab 16.40 Uhr, nun auch den Kurs „Musik für Krabbelkäfer“.

Diese frühkindliche Musikerziehung ist für Kinder von acht bis 20 Monate und soll montags ab 14.50 Uhr stattfinden. Außerdem soll ein Angebot für schüchterne Kinder geschaffen werden – „Musik für Lauschehasen“. Außerdem wird Paul eine Musikgruppe für Schwangere leiten – vorausgesetzt, es haben genug Frauen Interesse daran.

Kontakt: Musikschule Werra-Meißner, Steinstraße 21, Witzenhausen und Sophienplatz 3, Eschwege, Tel. 05651/22423, mail@musikschule-werra-meissner.de www.musikschule-werra-meissner.de