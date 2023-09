Auch bei Epilepsie und Schmerzen: Experten informieren bei Hanf-Tagung

Hanf wird in der Region angebaut: Uwe Roth zeigt die Hanf-Nüsse der Zweinutzungssorte Uso 31, nachdem diese in der Maschine gesiebt wurden, Freya Fehr hält die unsortierte Ernte. Beide nahmen für den Kreisbauernverband an der Hanftagung teil und stellten Anbau und Verarbeitung vor. © Silvia Kleps

Bekannt als Rauschmittel, können Hanf-Pflanzen aber noch viel mehr. Experten aus Forschung, Landwirtschaft und Vermarktung informierten bei der sechsten Witzenhäuser Hanf-Tagung.

Witzenhausen – Der Konsum von Cannabis kann schnell einen Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen zur Folge haben. Bei der sechsten Hanftagung in Witzenhausen „Am Sande“, zu dem der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) in die Halle von Hessen-Rohstoffe (HeRo) eingeladen hatte, wurden neue Aspekte des Anbaus und der Verwertung dieser Pflanze vorgestellt.

Bekannt als Rauschmittel, kann Hanf aber noch viel mehr, machten die Fachleute aus Verbänden, Produktion und Vermarktung in ihren Beiträgen deutlich. Diskutiert wurde über Nutzhanf, die Hanfpflanze ohne betäubende Inhaltsstoffe, und dessen vielseitige Verwertung als Baumaterial, zum Beispiel werde Faserbeton für den Hausbau daraus hergestellt.

Aus Hanf-Nüssen wird kalt gepresstes Öl hergestellt. © Kleps, Silvia

Für diese Nutzung und die Marktentwicklung arbeite auch der Deutsche Naturfaserverband, denn der Einsatz von Getreidestroh oder Spelzen sei als natürlicher Baustoff bereits geläufiger, erklärte Erich Gersbeck, der dort am Standort über Biorohstoffnutzung berät. Als Nahrungsergänzung in der veganen Küche denkbar, findet Hanföl bei vielen Köchen bereits Verwendung.

Die Teilnehmer aus Forschung, Landwirtschaft und Vermarktung informierten sich auch über Medizinalcannabis. Jacob Sons von der Vertriebs-Firma Cansativa erläuterte, dass der medizinische Aspekt erst seit 2017 wieder an Bedeutung gewinne. Unter strengsten pharmazeutischen Vorgaben werde lediglich aus den Blüten das Arzneimittel hergestellt, erklärte Sons die Vorgehensweise der Produktion in verschlossenen Anlagen.

Hanf als Therapie bei Epilepsie oder Schmerzen

Mit einem „Jahresmarkt von zehn Tonnen dieser aufbereiteten Cannabis-Blüten“, sei im Verkauf über hiesige Apotheken zu rechnen, in Therapien bei beispielsweise Epilepsie oder Schmerzen. „Demgegenüber stehen 800 Tonnen Freizeit-Cannabis auf dem Schwarzmarkt“, führte er weiter aus.

Für den Anbau von Cannabis gebe es auch weiterhin hohe Regulationen, weshalb sich der Anbau in Gewächshäusern wie etwa im Gartenbau nicht lohne, machte Erich Gersbeck deutlich. Auch ehemalige Schweineställe seien dafür gänzlich ungeeignet, so Uwe Roth, Geschäftsführer vom Bauernverband Werra-Meißner, der von diesen Ansinnen gehört hatte. Jonas Sons warnte bei solchen Geschäftsangeboten vor „Goldgräberversprechen“. Für den Nutzhanfanbau hingegen sind 70 zugelassene Sorten auf dem Markt.

Kreisbauernverband begleitet Modellprojekt

Der Kreisbauernverband begleitet derzeit neun Landwirte in der Region beim Anbau dieser Ackerfrucht auf insgesamt 60 Hektar, ein Modellprojekt für die mögliche kommerzielle Versorgung. Nachdem der Start in die Vegetation aufgrund der Kälte und dann Hitze zunächst verzögert gewesen sei, so Projektbetreuerin Freya Fehr, „hat dann der Niederschlag bei den Hanfpflanzen für eine richtig gute Entwicklung gesorgt“. „Da rechnen wir mit einem Ertrag von 600 Kilogramm Hanf-Nüssen pro Hektar“, sind Roth und Fehr optimistisch. Zudem sei mit fünf Tonnen Hanfstroh zu rechnen.

Die weitere Verarbeitung, Sieben und Ölpressen, wurde auf dem Innenhof vorgeführt. Fachleute konnten sich vorstellen, den Hanfkuchen, ein Nebenprodukt der Ölerzeugung, zu verbacken, etwa in Kuchen und Brötchen. „Die können dann im Hofladen verkauft werden“, freute sich Roth. (Silvia Kleps)