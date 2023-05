Tag der Städtebauförderung – Walburger Straße zwei Stunden gesperrt

Vertreter von Stadt, Kita-Förderverein, Seniorenrat Kulturoase und Kiosk Storno laden rund um den Marktplatz ein: Kai Simon (hinten von links), Monika Winkelbach, Rebecca Schulte, Anja Strecker, Bürgermeister Daniel Herz, Alexander Sust, Katharina Precht, Norbert Zoth, Sofie Mihatsch und Ingo Ruppert sowie Anke Conrad (vorne von links) und Silvia Hable. © Stadt Witzenhausen/nh

Am Samstag wird in Witzenhausen der Tag der Städtebauförderung mir Austausch, Spiel und Begegnung begangen.

Witzenhausen – Warum nur eine Veranstaltung, wenn man zwei miteinander verbinden kann? Daher gibt es neben „Witzenhausen in Bewegung“ (wir berichteten) am Samstag, 13. Mai, im Rahmen des Tags der Städtebauförderung zudem Aktionen rund um den Marktplatz der Kirschenstadt.

Unter dem Motto „Marktplatz Witzenhausen in Bewegung“ reihen sich die Veranstalter in eine deutschlandweite Aktion unter dem Motto „Wir im Quartier“ ein.

Die Umgestaltung des Marktplatzes schreitet voran und im Herbst soll der neue Platz eröffnet werden, berichtet Kai Simon vom Fachdienst Stadtplanung. Nun wird dazu eingeladen, einen Blick auf die bereits erfolgten, die aktuellen und die kommenden Arbeiten zu werfen. Dafür sind unter anderem Begehungen der Baustelle vorgesehen, berichtet Simon. Die Besucher können das neue Pflaster in Augenschein nehmen und einen Blick in die Schachtabdeckungen werfen. Aus den Schächten werden unter anderem versenkbare Poller versorgt, von denen künftig die Marktbeschicker Strom erhalten werden. Auch Vorher-Nachher-Bilder wird es geben.

Die Walburger Straße wird von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr gesperrt, denn es wird auch hier Aktionen geben. An Stehtischen auf der Straße bietet sich die Gelegenheit, zum Thema Marktplatz und Verkehr zu diskutieren. Zum Austausch laden auch die Informationsstände des Seniorenrats und des Fachdienstes Soziales und Jugend ein. Zudem soll die Straße während der Sperrung zum Spiel- und Begegnungsraum werden.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturoase sind Kinder und Jugendliche eingeladen, die Straße mit Kreide zu bemalen, auf der Hüpfburg zu tollen und die Kistenrollrutsche zu nutzen. Zudem sollen ein Torbogen aus Luftballons über der Walburger Straße entstehen und die Bauzäune mit Wolle geschmückt werden. Vom Förderverein „4 Kids“ der städtischen Kitas gibt es Waffeln und vom Kiosk Storno Getränke für Kinder und Jugendliche. Um beide Veranstaltungen miteinander zu verbinden, wird Ingo Ruppert vom Fachdienst Soziales und Jugend mit jedem Teilnehmer von „Witzenhausen in Bewegung“ der mag, gegen 11.30 Uhr vom Werraufer zum Marktplatz ziehen. Zurück geht es dann um 12.30 Uhr mit einem Drachentanz, bei dem ein rund 60 Meter langer Drache zum Einsatz kommt, der von der Kulturoase in den vergangenen Wochen angefertigt wurde.

Im Zuge des Marktplatzumbaus wird ein Teil der Walburger Straße zum sogenannten „Shared Space“, auf dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind und Autos nur im Schritttempo fahren dürfen. Diese Geschwindigkeitsbeschränkung soll ab Juni ein Mal im Monat für einige Stunden von der Ampel bis zum „Röstwerk“ ausprobiert werden, sagt Simon. (nde)