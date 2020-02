Unfall an der Kasseler Straße mit zwei Beteiligten

Die Polizei war in Witzenhausen im Einsatz

Bei einem Autounfall in Witzenhausen kam es zu einem Blechschaden aber niemand wurde verletzt.

Witzenhausen –10 000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Montagmittag in Witzenhausen. Ein 46-jähriger Autofahrer aus Nieste übersah beim Verlassen eines Tankstellengeländes an der Kasseler Straße das Auto einer 28-jährigen Witzenhäuserin, die stadtauswärts unterwegs war. Sie hätte Vorfahrt gehabt. Die Polizei teilt mit, dass beide Fahrzeuge durch den Zusammenprall nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.