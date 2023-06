Autofahrer und Radler flüchten nach Unfall in Bad Sooden-Allendorf

Von: Stefan Forbert

Nach einem Unfall in Bad Sooden-Allendorf sucht die Polizei gleich nach zwei Flüchtigen, einem Autofahrer und einem Radler. © Friso Gentsch/dpa

Gleich nach zwei flüchtigen Unfallbeteiligten sucht die Polizei seit Freitagabend

Bad Sooden-Allendorf – Wie sie berichtet, hatte ein 64-jähriger Badestädter seinen Wagen an der Schusterstraße, einer Einbahnstraße in der Altstadt von Allendorf, am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Gegen 19.45 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Schusterstraße / Enge Gasse zu einer Vorfahrtsverletzung durch einen Fahrradfahrer gegenüber einem Auto, das ebenfalls dort unterwegs war. Um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden, wich der Fahrer des Pkw dem Radler aus. Bei diesem Manöver stieß er aber gegen den geparkten Wagen.

Ohne sich um den Schaden von 200 Euro zu kümmern, entfernten sich sowohl der Radfahrer als auch der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise: Polizeiposten Bad Sooden-Allendorf, Tel. 0 56 52/9 27 94 30