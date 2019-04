B451: Ab sofort gilt Tempolimit 30 an Unfallschwerpunkt in Witzenhausen

Hier muss man nun langsamer fahren: Auf der B 451 in Witzenhausen gilt zwischen der Ampel "An der Schlagd/Ermschwerder Straße" und dem ZOB in beide Richtungen Tempo 30.

Um den Unfallschwerpunkt Schützenstraße/Oberburgstraße in Witzenhausen zu entschärfen, gilt dort auf der B451 jetzt Tempo 30 in beide Richtungen.

Zuvor war das Tempo nur Richtung Werrabrücke eingeschränkt gewesen. Der Werra-Meißner-Kreis hat die Geschwindigkeitsbeschränkung auf Bitten der Stadt in beide Richtungen eingerichtet, bestätigte Bürgermeister Daniel Herz auf Anfrage. Weitere Maßnahmen, um die Bürger aufmerksamer zu machen, sind eine Messanlage, die mit Smileys das gefahrene Tempo anzeigt, sowie Schilder "Achtung, Unfallschwerpunkt."

Zudem soll auf Initiative von Herz ausprobiert werden, ob die Umstellung der Ampeln an der Einmündung zur Ermschwerder Straße und am Ökumenischen Kinderhaus St. Jakob von Bedarfs- und Dauertaktung gestellt werden und aufeinander abgestimmt werden können. Dann würde der Verkehr regelmäßig gestoppt, was das Linksabbiegen in die Oberburgstraße und in die Ermschwerder Straße erleichtern würde. Wie Herz berichtet, muss der Kreis nur noch mit Hessen Mobil die Schaltung der Ampel abstimmen.

Sollte das nicht fruchten, könnte man auch noch über eine zusätzliche Ampel an der Oberburgstraße nachdenken. Auch ein Kreisel ist noch im Gespräch. Wie Bürgermeister Daniel Herz jüngst im Bauausschuss berichtete, hat sich Hessen Mobil bereit erklärt, 50 Prozent der Planungskosten sowie ggf. die Ausführungskosten zu übernehmen. Die Stadt müsste dazu eventuell Grundstücke beisteuern.

Die Ecke Oberburgstraße/Schützenstraße ist ein echter Unfallschwerpunkt in Witzenhausen. Ein Problem ist, dass Linksabbieger durch die A-Säule ihrer Fahrzeuge leicht den Gegenverkehr übersehen. Erst vor knapp zehn Tagen waren an der Stelle zwei jugendliche Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt worden.