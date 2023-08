„Barbie“ und „Enkel für Fortgeschrittene“ sind am Wochenende in Witzenhausen zu sehen

Von: Konstantin Mennecke

„Barbie“ – der Kassenschlager des Sommers ist am Samstag im Open-Kino in Witzenhausen zu sehen. Das Bild zeigt eine Szene mit Ana Cruz Kayne und Issa Rae als Barbies. © Courtesy of Warner Bros. Pictures/dpa

Kino unter freiem Himmel: Das gibt es am Freitag und Samstag, 1. und 2. September, beim Open-Air-Kino in der Freilichtarena in Witzenhausen zu erleben. Die Preview von „Enkel für Fortgeschrittene“ verspricht am Freitag gute Laune, mit „Barbie“ kommt der wohl erfolgreichste Film dieses Kinosommers am Samstag auf die Leinwand.

Witzenhausen – „Kino muss ein Erlebnis sein. Ein Film sollte nicht auf einem zweiten Bildschirm nebenher laufen, man muss sich auf die Geschichte, auf den Film einlassen“, sagt Dr. Wolfgang Würker, Geschäftsführer des Capitol-Kinos aus Witzenhausen.

Der Erfolg des Scheunenkinos in Hebenshausen (HNA berichtete) sei exemplarisch dafür, dass Kino an besonderen Orten auch zu den Menschen kommen könne und müsse. „Wir hatten vor Ort unter den Besuchern Menschen, die seit 30 Jahren erstmals wieder im Kino waren. Und wir haben das geschafft, was unser Ziel ist: Sie waren begeistert und von der Geschichte des Films mitgenommen“, sagt Würker.

Deshalb gibt es am Freitag einen Film, der für gute Laune sorgen soll. Heiner Lauterbach, Marion Kroymann und Günther Maria Halmer übernehmen die Leitung eines Schülerladens und manövrieren sich mit viel Humor in unterhaltsame Situationen mit Jugendlichen. Zugleich müssen sie ihre privaten Herausforderungen im Leben meistern, heißt es in einer Ankündigung.

„Am Samstag soll die Freilichtarena ganz in Pink erstrahlen, das ist mein Wunsch“, sagt Wolfgang Würker zum zweiten Film am kommenden Wochenende. In „Barbie“ muss die gleichnamige Protagonistin die scheinbar heile Welt von Barbie-Land verlassen und in die reale Welt reisen, wo sie und Ken, der natürlich an ihrer Seite ist, allerlei Abenteuer erwarten. Die beiden müssen feststellen, dass in der realen Welt völlig andere Regeln gelten und sie ziehen sehr unterschiedliche Schlüsse daraus. Ein rosarotes Abenteuer, das laut der Kinomacher gleichzeitig ein wunderbarer Familienfilm ist.

Beide Filme werden ab etwa 20.30 Uhr gezeigt. Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr in die Freilichtarena, Am Johannisberg, in Witzenhausen. Kinokarten gibt es im Internet unter capitolkino.de sowie an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigte Tickets gibt es für 9 Euro.

„Ein Open-Air-Kino ist mit erheblichem Aufwand verbunden und ohne Unterstützung in der Form sonst gar nicht darstellbar“, sagt Wolfgang Würker. Er freut sich mit den vielen Menschen, die das Capitol-Kino überhaupt erst möglich machen, deshalb über die Unterstützung vom Hessischen Film- und Kinobüro sowie von der Stadt Witzenhausen.