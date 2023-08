Beim Fackelumzug durch die Witzenhäuser Altstadt liefen hunderte Teilnehmer mit

Trotz anfänglicher Wetterkapriolen war das Witzenhäuser Erntedank- und Heimatfest auch bei seiner 166. Auflage wieder ein voller Erfolg.

Witzenhausen – Den ersten Höhepunkt erlebten die Witzenhäuser am Freitag bereits vor der offiziellen Eröffnung des Erntefestes, als der Hessische Rundfunk live vom Kirchvorplatz seine Fernsehsendungen „Hallo Hessen“ und „Hessenschau“ übertrug. Während die erste Sendung wegen eines heftigen Gewitters zwischenzeitlich abgebrochen werden musste, klarte es pünktlich zur Eröffnungsfeier mit der traditionellen Übergabe des Rathausschlüssels an den Erntefestausschuss auf und die Party konnte beginnen.

„Das Witzenhäuser Erntefest ist etwas ganz Besonderes, weil es das Leben feiert und uns daran erinnert, wie wertvoll unsere Stadt und unsere Region für uns alle ist“, sagte Bürgermeister Daniel Herz, bevor er den Schlüssel an Festausschusspräsident Axel Behnke übergab.

Mit dem traditionellen Fackelzug durch die komplette Altstadt, an dem sich neben drei Spielmannszügen mehrere hundert Witzenhhäuser beteiligten, ging es dann zum Joseph-Pott-Platz, wo das Festzelt bei der großen Disko-Party aus allen Nähten zu platzen drohte.

Bitter nur, dass der Himmel im Laufe des Abends dann doch immer wieder seine Schleusen öffnete und auch das große Feuerwerk der Schausteller nicht vom Regen verschont blieb.

Waren am Freitag (außer beim Fackelumzug) vor allem die Erwachsenen auf ihre Kosten gekommen, standen am Samstag zunächst die Jüngeren im Mittelpunkt. Beim Kinderfest an der Schlagd sorgten die Komiteederiche mit einer großen Schatzsuche, einer Rollenbahn, Kinderschminken und anderen Spielen dafür, dass alle ihren Spaß hatten. Und wer sich beim Kindersingen mit Rüdiger „Porgy“ Ullrich traute, ein kleines Lied ins Mikrofon zu trällern, der durfte sich aus einer großen Kiste eine Belohnung herausfischen. Dass die Kiste noch vor dem Ende der Veranstaltung komplett leer war, damit hatte von den Organisatoren wohl niemand gerechnet.