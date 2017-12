Bemühen um Wiedereröffnung des Hallenbades von Ziegenhagen

Ziegenhagen. Der Ortsbeirat von Ziegenhagen hat den Magistrat gebeten, eine Machbarkeitsstudie erstellen zu lassen, ob in dem Stadtteil das seit Jahren stillgelegte Hallenbad wieder eröffnet werden kann.

„Wir gehen die Sache ergebnisoffen an, erwarten das aber auch von der Stadt Witzenhausen.“ So formulierte Ortsvorsteher Manfred Harbusch die Haltung des Ortsbeirates.

Hintergrund ist einerseits ein Programm der Landesregierung, die ab 2019 für fünf Jahre mit jeweils zehn Millionen Euro hessenweit die Modernisierung und Erhaltung von Hallen- und Freibädern fördert. Anträge dazu können ab dem nächsten Jahr gestellt werden. Zum anderen weist der Ortsbeirat darauf hin, seit der Schließung in der Kernstadt gebe es im gesamten Stadtgebiet kein Hallenbad mehr. Und immer weniger Kinder lernten das Schwimmen.

Das angestrebte Gutachten solle ermitteln, wie hoch die Kosten für die Technik des Hallenbades im Fall einer Wiedereröffnung sind veranschlagt für die Expertise sind laut Harbusch 5000 Euro, die der Kreis zu 75 Prozent zu übernehmen bereit ist.

Der Raum über dem mit Spanplatten abgedeckten Schwimmbad wird derzeit von den Sportlern des SSV Diana Ziegenhagen genutzt. Die hätten inzwischen ihr Einverständnis erklärt, auf diese Übungsstätte zu verzichten, und unterstützten die Überlegungen für eine Reaktivierung des Bades.

Schützenhilfe gibt es auch von dem bundesweiten Projekt „Leben in zukunftsfähigen Dörfern“. Daran nehmen neben Ziegenhagen noch vier weitere Kommunen aus ganz Deutschland teil, die ihr Augenmerk auf Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kultur legen. Diese Orte betrachten laut Harbusch das Hallenbad in Ziegenhagen als ein gemeinschaftsförderndes Projekt und werden unter diesem Aspekt im Februar einen gemeinsamen Workshop in dem früheren nordhessischen Luftkurort veranstalten.