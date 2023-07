Berufliches Gymnasium und Fachoberschule Witzenhausen feiern Abschluss

Von: Lothar Röß

Festlich gekleidet, dem Anlass entsprechend: Die Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums Witzenhausen feierten ihren Abschluss im Lichtenauer Bürgerhaus. © Lothar Röss

Im Bürgersaal in Hessisch Lichtenau nahmen zahlreiche Absolventen Abschied von ihrem bisherigen Leben als Schüler. Die Abschlussnoten können sich sehen lassen.

Hessisch Lichtenau/Witzenhausen – Für die „Jäger der verlorenen Punkte“, zu denen sich die Absolventen der Beruflichen Schulen Witzenhausen im Logo zu ihrem Abschluss-Motto „Abiana Jones“ in Abwandlung des Film-Klassikers Indiana Jones selbst erklärten, ist die Jagd beendet. 34 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule sowie 42 Abiturientinnen und Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums überreichte Schulleiter Tobias Vogel am Freitagnachmittag im Lichtenauer Bürgerhaus ihre Abschlusszeugnisse.

Den Reigen der Glückwünsche zur bestandenen Prüfung eröffnete Witzenhausens Bürgermeister Daniel Herz: „Es ist ein großer Abschnitt, den Sie in ihrem jungen Leben geschafft haben“, richtete der Rathauschef seine Worte an die Absolventen der Fachoberschule, die sich am frühen Nachmittag als erste Gruppe der Abgänger zur Übergabe der Zeugnisse im Bürgerhaussaal eingefunden hatten.

Herz versäumte es nicht, sich bei der Gruppe des Fachbereichs Gestaltung zu bedanken, die in ihren Projekten Betonwände mit großflächigen Motiven in Witzenhausen gestaltet und so die Innenstadt attraktiver gemacht haben. Allen wünschte er für ihre Zukunft alles Gute und ermunterte sie, nach Abschluss ihrer Studiengänge und Ausbildungen in die Region der Kirschenstadt zurückzukehren: „Ihr seid jederzeit herzlich willkommen!“

Der erste, den er verabschiedete: Diesen Jahrgang werde der Schulleiter nicht so schnell vergessen

Durch das Programm zur Verabschiedung der Fachoberschüler führten Lena Kleinert und Tabea Geißler, die als nächsten Schulleiter Tobias Vogel am Mikrofon begrüßten. „Es ist geschafft, das Abenteuer ist zu Ende, der Schatz ist gefunden, der Abschluss ist da“, gratulierte Vogel in Anlehnung an das von den Schülern ausgegebene Abi-Motto „Abiana Jones“. „Den Jahrgang werde ich so schnell nicht vergessen“, räumte der Schulleiter nicht nur wegen der zahlreichen Corona-Einschränkungen ein. Es war auch sein erster, den er verabschiedete, nachdem er erst im Oktober 2022 die Leitung der Schule übernommen hatte.

Eltern und Lehrern dankte Vogel, die Jugendlichen unter den erschwerten Bedingungen unterstützt zu haben, um ihre Schulzeit erfolgreich abschließen zu können.

Dass die Leistungen mit denen des vorigen Jahres Schritt halten konnten, bestätigte Jörg Schmelting, der Abteilungsleiter der beiden Schulformen (siehe auch Kasten).

Die Abgänger Lennart Maximilian Bringmann und Luca-Maximill Hofmeister moderierten im zweiten Teil der feierlichen Veranstaltung die Zeugnisausgabe der Abiturienten.

Den Saal hatten die beiden Lehrkräfte Alicia Andrecht und Johannes Möller am Vorabend zusammen mit einigen Abgängern der Schulen noch geschmackvoll dekoriert.

Nach der Zeugnisausgabe ging es für alle ans Buffet, bevor die Abgänger beim traditionellen Abi-Ball ihren Erfolg gebührend feierten. (Lothar Röß)

Die Absolventen der Fachoberschule Witzenhausen mit ihren Zeugnissen. © Röß, Lothar

21 Mal die Note „1“ vor dem Komma Insgesamt 21 Mal stand bei der Durchschnittsnote eine 1 vor dem Komma.

Mit der Note 1,4 hatte Tabea Geißler aus Reinhardshagen den besten Schnitt unter den Absolventen der Fachoberschule erzielt. Noch besser schnitt Anaïs Benderoth aus Witzenhausen ab, die mit 1,0 das beste Abitur ablegte, dicht gefolgt von Erik Oppermann aus Hann. Münden mit einem Schnitt von 1,1. In Anerkennung ihrer Leistungen wurden die drei mit einem Buchpreis ausgezeichnet, ebenso alle anderen, die einen Schnitt von 2,0 und besser erzielt hatten.

Dazu zählten von der Fachoberschule Paul Brüßler, Sanja Christine Klier, Vanessa Schindler, Meike Hinkelmann, Sarah Kielpinski, Jana Coppens, Till Erik Rabe, Lena Kleinert, Mertay Gürler und Tim Hofmeister sowie vom Beruflichen Gymnasium Xenia Dienhart, Melissa Wolf, Max Neumann, Maxime von Bischoffshausen, Alexandra Luise Claas, Elisa-Louise Gutzeit, Paul Milan Schlegel, Fabian Schulz, Zoe Woltmann, Tom Böhler, Pia Fuchs, Lisa Warkotsch und Andreas Kramer. (zlr)

