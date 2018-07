Betrunkener Autofahrer widersetzt sich nach Unfall der Polizei

Witzenhausen. Ein 35-jähriger betrunkener Autofahrer widersetzte sich nach einem Unfall an unbekannter Stelle Samstagnacht der Polizeikontrolle.

Laut dem Bericht der Beamten war gegen 3.10 Uhr bei der Polizeistation Witzenhausen eine Meldung eingegangen, mit dem Hinweis auf ein Auto mit einem offensichtlich frischen Unfallschaden, dessen Fahrer seit geraumer Zeit im Fahrzeug an der Oberburgstraße in Witzenhausen stehe und nicht ansprechbar sei. Vor Ort stellte die Polizeistreife fest, dass es sich um einen 35-jährigen Witzenhäuser handelte, der offensichtlich in angetrunkenem Zustand zuvor einen Unfall verursacht hatte. Als die Beamten die entsprechenden Folgemaßnahmen zur Blutkontrolle treffen wollten, wurden sie vom Fahrer angegriffen und dabei leicht verletzt.

Da die vermeintliche Unfallstelle bislang unbekannt ist, sucht die Polizei nach möglichen Geschädigten oder Zeugen. Die Schäden am Unfallfahrzeug, einem schwarzen Honda Civic mit Offenbacher-Kennzeichen (OF), deuten laut Polizei darauf hin, dass ein Container oder etwas Ähnliches angefahren wurde. (zlr)

Hinweise an die Polizeistation Witzenhausen, Telefon 05542-93040.

