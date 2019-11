Bewegungspatinnen  wollen Senioren mobil halten

Witzenhausen – Körper, Geist und Seele von Senioren fit halten – das ist das Ziel vom aktivierenden Hausbesuch. Ins Leben gerufen wurde das Projekt 2016 von der evangelischen Familienbildungsstätte im Werra-Meißner-Kreis und dem Seniorenbüro.

In Großalmerode und Hessisch Lichtenau sowie im Altkreis Eschwege läuft der aktivierende Hausbesuch bereits sehr erfolgreich, im vergangenen Jahr fanden rund 300 Besuche bei Senioren statt. Jetzt gibt es das Angebot auch in Witzenhausen. Bewegungspaten besuchen die teilnehmenden Senioren einmal in der Woche für etwa eine Stunde.

Während der ersten Hälfte des Besuchs wird mit einfachen Übungen und Hilfsmitteln wie Bändern oder Bällen die Beweglichkeit der Senioren gefördert. Nach einem 30-minütigen Training, das auf den Gesundheitszustand und die Bewegungsfähigkeit der einzelnen Senioren abgestimmt ist, bleibt genug Zeit für eine Tasse Tee und Gespräche. So soll der aktivierende Hausbesuch auch Vereinsamung vorbeugen. Angesprochen sind Senioren, die an Sportprogrammen von Vereinen und Institutionen nicht mehr teilnehmen können. Mit dem aktivierenden Hausbesuch kommt die Bewegung zu den Senioren nach Hause und sie können sich so ihre Mobilität erhalten.

Während eines Workshops wurden jetzt sieben neue Bewegungspatinnen in Witzenhausen ausgebildet, die ab sofort Senioren ehrenamtlich betreuen. Eine Patenschaft umfasst immer zehn Hausbesuche, die jeweils eine Stunde dauern. Jeder Hausbesuch kostet die Teilnehmer zwei Euro, die Termine werden individuell vereinbart. Während der Ausbildung lernen die Paten unter anderem etwas über seniorengerechte Bewegung, Wahrnehmung und Gesprächsführung, es gibt ein Erste-Hilfe-Modul und eine Schulung über Krankheitslehre.

Die neuen Bewegungspaten sind: Helga Jensen, Doris Schubert, Karin Stange, Heidi Brundig, Jutta Schneider, Elena Keller und Alice Brübach.

Insgesamt sind im Werra-Meißner Kreis etwa 25 ehrenamtliche Bewegungspaten aktiv.

Ansprechpartner für Senioren und Bewegungspatenschaften: Christiane Kriegsmann (Witzenhausen), Tel. 0 55 42/93 36-0; Siegrid Bommhardt (Altkreis Eschwege) Tel. 0 56 51/3 37 70 18; Birgit Simon (Hessisch Lichtenau und Großalmerode), Tel. 01 76/57 68 19 88.