Blut rettet Leben: DRK Witzenhausen ruft zur Blutspende auf

DRK-Blutspendedienst

+ © Rolf Vennenbernd/dpa Besonders die Negativ-Blutgruppen sind gefragt: 800 Blutkonserven in der Woche brauchen die Kliniken in Nordhessen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Insbesondere die negativ-Blutgruppen sind nicht in großen Mengen vorhanden. Doch gerade die werden besonders benötigt. Das DRK-Witzenhausen lädt zur Spende am Montag, 10. Juli, ein.

Witzenhausen – Blutspenden können Leben retten. Und obwohl das Thema oft weit entfernt scheint: In die Lage, eine Blutkonserve zu benötigen, kommt laut dem Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Baden-Württemberg/Hessen jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens. Das DRK-Witzenhausen ruft deshalb erneut zur Blutspende-Aktion in den Beruflichen Schulen, Südbahnhofstraße 33, am Montag, 10. Juli, auf.

In den Kliniken Nordhessens beläuft sich der Bedarf an Blutkonserven auf etwa 800 Konserven in der Woche, sagt der DRK-Blutspendebeauftragte Rolf Zarberg. Eine Konserve fasst dabei 500 Milliliter Blut. Momentan sei die Lage insbesondere bei den Blutgruppen 0 Rhesus negativ, A Rhesus negativ und B Rhesus negativ sehr ernst, betont Zarberg. Dies liege insbesondere daran, dass diese Blutgruppen allgemein seltener vorkommen.

+ Rolf Zarberg DRK-Blutspendedienst © Fischer, Andreas

Auch werde die Gruppe 0 Rhesus negativ besonderes bei Notfällen häufig eingesetzt. Denn auch Personen einer anderen Blutgruppe können 0 Rhesus negativ problemlos empfangen, sagt der DRK-Mitarbeiter. Umso mehr werde diese benötigt.

Um zu spenden, müssen aber einige rechtliche und gesundheitliche Gegebenheiten erfüllt sein. Eine Spende ist erst ab einem Alter von 18 Jahren und einem Gewicht von 50 Kilogramm möglich. Auch andere gesundheitliche Faktoren, wie zum Beispiel die Erkrankung an Hepatitis oder eine Anämie, spielen eine Rolle, wenn es um eine potenzielle Blutspende geht. Weiter dürfen Männer sechsmal im Jahr, Frauen nur viermal im Jahr Blut spenden. Denn Frauen haben biologisch bedingt ein höheres Risiko für einen Eisenmangel und auch eine geringere Blutmenge, vermerkt der Blutspendedienst.

Mit dem „Spenden-Check“ rausfinden, ob man spenden kann

Alle Faktoren, die für die Abgabe von Blut erfüllt sein müssen, sind im Internet auf der Seite des Blutspendedienstes zu finden. Hier gibt es auch den „Spenden-Check“. Mit der Beantwortung von 21 Fragen wird schnell ermittelt, ob man als Spender in Frage kommt. Mit der Blutabnahme durchläuft eine spendende Person gleichzeitig auch einen Gesundheitscheck, heißt es auf der Internetseite des Blutspendedienstes: Blutdruck und Temperatur werden gemessen. Auch wird das Blut auf Infektionskrankheiten wie HIV und Syphilis getestet. Außerdem werden die Blutgruppe und der Hämoglobinwert bestimmt.

Bei den acht DRK-Blutspende-Aktionen des vergangenen Jahres in Witzenhausen und Hundelshausen haben laut Zarberg insgesamt 520 Spender mitgemacht.

Bald können homosexuelle Männer leichter Blut spenden

Eine Gesetzesänderung vom März dieses Jahres sieht künftig vor, dass auch homo- und bisexuelle Männer, die in den vergangenen vier Monaten Geschlechtsverkehr mit anderen Männer hatten, Blut spenden dürfen. Bisher war das ein Ausschlusskriterium. Noch ist diese Änderung nicht in Kraft getreten. Die Bundesärztekammer soll die Blutspende-Richtlinien aber noch in diesem Jahr im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut umsetzen. (Evelina Kern)