BMW aus dem Werra-Meissner-Kreis ist von New York nach Los Angeles gezogen

Ein Witzenhäuser in den USA

+ © Jeffrey Robin Das Hollywood-Zeichen vor der Frontscheibe: Mit WIZ-Kennzeichen fährt der BMW durch die USA. © Jeffrey Robin

Sonne, Strand, Stars und Sternchen – dafür ist die kalifornische Stadt Los Angeles bekannt. Mit Witzenhausen verbindet die Metropole am Meer nicht viel. Aber eine Verbindung gibt es doch: Über den Sunset Boulevard und den Rodeo Drive, vorbei an den Universal Studios und den berühmten Sternen auf dem Walk of Fame, fährt jetzt regelmäßig ein BMW, Baujahr 1996, mit Witzenhäuser Kennzeichen.

Witzenhausen/Los Angeles – Jeffrey Robin aus New Jersey hatte den Wagen Ende 2021 über das Internet von dem Witzenhäuser Mario Hauptmannl gekauft (wir berichteten). Daraufhin fuhr der BWM bereits mit dem Witzenhäuser Kennzeichen an der Skyline von Manhattan vorbei und über den Times Square im benachbarten New York und sorgte dort für Aufsehen, denn das Model E36 wurde in den Vereinigten Staaten in der Touring Variante nie verkauft, dort gab es ihn nur als Coupé und Cabrio. Also ein seltener Anblick für die Amerikaner, vor allem mit dem Deutschen Kennzeichen.

Für Mario Haupmannl hieß es aber damals nach dem Verkauf seines „Old Man“, wie er den Wagen nennt, keinesfalls aus den Augen aus dem Sinn. Er hat Kontakt gehalten zu dem Käufer Jeffrey Robins und darum jetzt auch das Update bekommen, dass der Amerikaner mit dem BMW von der Ostküste an die 4500 Kilometer entfernte Westküste der USA gezogen ist. „Die Sonne bekommt dem Lack besser“, erklärt er. „I want the car to look great forever“ schreibt der neue Autobesitzer in einer E-Mail an Mario Hauptmann – er möchte, dass das Auto für immer gut aussieht – und die kalten Winter in New Jersey und das viele Salz auf den Straßen würden dem Zustand des Wagens nicht guttun.

Da er für einen großen, internationalen Online-Händler arbeite, könne er überall in Amerika leben und habe sich nun entschieden, nach Los Angeles zu ziehen, wo es mehr autobegeisterte Menschen wie ihn gebe. Und so kommt es jetzt nicht selten vor, dass der Witzenhäuser BMW unter dem Hollywood-Zeichen in der sogenannten Stadt der Engel steht.