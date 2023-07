Der Inklusive Sporttag Werra-Meißner wieder in Bad Sooden-Allendorf

Von: Stefan Forbert

Kündigen den Aktionstag „Inklusiver Sport für Jung und Alt“ im Freibad in Bad Sooden-Allendorf am 9. Juli an: Vize-Präsident Axel Dietrich vom Hessischen Schwimmverband und Mitorganisator Claus-Dieter Schidlack von der TSG. © Stefan Forbert

Inklusiver Aktionstag „Sport für Jung und Alt“ in der Badestadt am 9. Juli 2023

Bad Sooden-Allendorf – Aufgrund des großen Erfolges 2022 richtet die TSG 1861 Bad Sooden-Allendorf in diesem Jahr auch den zweiten inklusiven Aktionstag für Jung und Alt aus. Er findet am Sonntag, 9. Juli, im Freibad in Allendorf statt.

Zwischen 13 und 18 Uhr können und sollen die Menschen aus dem gesamten Werra-Meißner-Kreis verschiedene breiten-, freizeit- und gesundheitssportliche Bewegungsangebote ausprobieren und dabei Übungsleiter treffen, die solche Angebote auch regelmäßig vor Ort betreuen. Aber auch „nur“ Zuschauen ist möglich.

Der Eintritt im Freibad ist während der Veranstaltung übrigens frei.

Für die Veranstaltung hat die TSG mit ihren Abteilungen Fußball, Gesundheits- und Reha-Sport, Handball, Schwimmen, Tischtennis und Turnen einen bunten Mix aus Mitmachangeboten und Präsentationen zum Schnuppern zusammengestellt, wie Mitorganisator Claus-Dieter Schidlack, der Leiter der TSG-Schwimmabteilung berichtet. Dazu gehören auch Schnupperangebote beim Tennis, Rollstuhlbasketball und Boule. Der TV Schwebda wird mit seiner Gruppe New Generation mehrere Auftritte haben und so modernen Tanz präsentieren.

Neben den Landangeboten warten auch lukrative Angebote im Wasser auf die Besucher. Dazu zählen ein Mitmachangebot Aquafitness sowie Aquaball als neue Funsportart zum Ausprobieren. Die Tauchfreunde Werra-Meißner bieten ein Schnuppertauchen an.

Darüber hinaus besteht für alle Besucher die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen oder den Deutschen Schwimmpass in Bronze, Silber oder Gold zu erwerben.

Der Sozialverband VdK wird mit einem Informationsstand vertreten sein. Ferner haben die Feuerwehr mit einer Fahrzeugschau und das Deutsche Rote Kreuz mit Erste-Hilfe-Unterweisungen ihre Teilnahme signalisiert.

Gemeinsam wollen die Vereine auch Menschen mit körperlichen oder kognitiven Einschränkungen dazu motivieren, Bewegung in ihrem Alltag zu etablieren und gemeinsam mit anderen etwas zu erleben und so ihre Lebensqualität zu steigern. „Schließlich kann Sport im Verein Barrieren abbauen und Menschen mit und ohne Handicap zusammenführen“, nennen Schidlack und Axel Dietrich, der Vize-Präsident des Hessischen Schwimmverbandes, auch im Namen des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes (HBRS) das Hauptanliegen dieser Inklusionsveranstaltung. Dessen Initiator ist auch der HBRS.

Unterstützt wird das Ganze von Sparkasse Werra-Meißner und VR-Bank Mitte, vom Landkreis, der Badestadt und der Tourismus- und Kur AöR Bad Sooden-Allendorf, ebenso vom Sportkreis Werra-Meißner sowie den Lebenswelten Werraland. Die Schirmherrschaft übernahm Landrätin Nicole Rathgeber, die auch zur Eröffnung kommen will.

Für die nächsten Jahre ist angedacht, dass im Sportkreis und Landkreis Werra-Meißner im jährlichen Wechsel andere Städte und Gemeinden beziehungsweise Vereine einen inklusiven Sporttag anbieten, um die Strukturen und Angebote nachhaltig inklusiv zu gestalten. Da hoffen Schidlack und Dietrich ebenso wie Sportkreisvorsitzender Dr. Jörg Möller auf große Resonanz.

Man wolle zeigen, dass Inklusion auf verschiedenen Ebenen klappen kann, auch im Sport, unterstreicht Schidlack. Über den Sport sei Inklusion sogar „besonders gut umsetzbar“, meint Dietrich. Da gehe es nicht nur um „schneller, höher, weiter“, sondern um Miteinander und gemeinsames Steigern der Lebensqualität aller. (sff)