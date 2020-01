Witzenhäuser Bürgergruppe hat in 20 Jahren viel bewegt

Bürgerinitiative aus Witzenhausen brachte vor 20 Jahren das Glockenspiel wieder zum Klingen. Jetzt verabschiedeten sich die engagierten Männer.

Ihr Namensgeber war das Glockenspiel im Rathaus: Die Sanierung des technischen Kunstwerks war vor 20 Jahren das erste Projekt der Bürgerinitiative „Die Glöckner“. Sie hat viel bewegt, doch Mangel an Nachwuchs zwang die Gruppe, jetzt ihre Arbeit einzustellen.

Von einst 16 Mitstreitern, so Vorsitzender Walter Barth, blieb nur noch eine Handvoll als Aktive übrig. Etliche starben, andere sind durch Krankheit gehandicapt. „Am Ende lastet die Arbeit immer auf denselben fünf bis sechs Leuten“, sagte er. Es sei nicht möglich gewesen, jüngere Leute zu gewinnen. Bürgermeister Daniel Herz bedauerte das Ende der Glöckner, und dankte ihnen beim Neujahrsempfang für ihren Einsatz zum Wohl der Stadt.

Anstoß gab Reinhardt Schmidt

Reinhardt Schmidt war wohl derjenige, der den Anstoß für das erste Projekt gab. Er stellte fest, dass das 1966 vom Erntefestausschuss gestiftete Glockenspiel im Rathausturm nicht mehr spielbereit war. Am Stammtisch im „Deutschen Kaiser“ wurde die Idee geboren, das Glockenspiel wieder in Gang zu setzen. Schmidt, Heinrich Apel, Otto Lange, Günther Heinemann und Walter Barth wollten die 16 Stahlglocken wieder zum Klingen bringen. Die Gruppe konnte Bürgermeister Günter Engel für den Plan gewinnen – allerdings durfte es die Stadt nichts kosten. Am 1. Mai 1999 war es dann soweit: Nach vielen Jahren Pause ertönte um 11 Uhr „Der Mai ist gekommen“. Der Klang war neu und harmonischer.

Hochzeitslied per Funk vom Rathaus aus

Elektromeister Heinrich Apel schafft es, dass das Glockenspiel um ein Hochzeitslied bereichert wurde. Und das konnte per Funk vom Standesamt aus gestartet werden. 2007 gab es ein besonders Geschenk für das Erntefest: Das legendäre Erntefestlied klang vom Rathausturm bei der Eröffnung des Festes. 2008 brachte ein neues Projekt: Die durch den Sturm Kyrill ein Jahr zuvor zerstörte Kerze am Diebesturm wurde wieder zum Leuchten gebracht, die Glöckner übernahmen die Patenschaft der Anlage, die von Norbert Schmutzler entwickelt worden war.

2011 war es nach einer großen Spendenaktion möglich, ein neues Glockenspiel im Wert von 45 000 Euro an die Stadt zu übergeben. Auch die aus dem Jahr 1819 stammende Wetterfahne auf dem Rathaus wurde durch den Einsatz der Glöckner vergoldet und wieder installiert. Die Glöckner traten bei vielen Gelegenheiten mit dem Verkauf von Bier, Würstchen oder Suppe an die Öffentlichkeit – mit der Absicht, Einnahmen für neue Projekte zu erzielen. Die Gruppe unterstützte die Witzenhäuser Tafel durch eine satte Sachspende und die Kesperkirmes mit tausend Bechern Kirschsaft.

Die Glöckner melden sich ab. Doch immer, wenn das Glockenspiel vom Rathaus ertönt, wird man sich ihrer dankbar erinnern.