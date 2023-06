In Hessisch Lichtenau muss „Bullerbü“ trocknen

Von: Evelyn Ludolph

Teilen

Da war noch alles in Ordnung: Die neue Awo-Kindertagesstätte Kita Bullerbü Hessisch Lichtenau wurde von Leiterin Katja Noll, Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbandes Werra-Meißner Runa Aasland-Jost, Bürgermeister Dirk Oetzel und Fachbereichsleiterin für Ordnung, Jugend und Soziales Bettina Ludwig vorgestellt. © Evelyn Ludolph

Kinder werden auf drei Kindertagesstätte in Hessisch Lichtenau verteilt

Hessisch Lichtenau – Der Wasserschaden in der neuen Kindertagesstätte „Bullerbü“ in Hessisch Lichtenau zieht weitere Kreise (wir berichteten). Da das Gebäude aufwendig getrocknet werden muss, kann nur der Krippenbereich noch für die Kinderbetreuung genutzt werden. Der Großteil der Kinder wird ab dem heutigen Montag auf drei andere Kindertagesstätten im Stadtgebiet verteilt.

Davon betroffen sind insgesamt 48 Kinder, wie Awo-Geschäftsführerin Runa Aasland-Jost auf Anfrage mitteilt. Diese werden je nach Wohnort, Freundschaften und Mobilität der Eltern auf die evangelische Kindertagesstätte Lossewichtel und der städtischen Kita Karpfenfänger in der Kernstadt sowie dem Awo-Kindergarten Haus der kleinen Füße in Walburg aufgeteilt. Diese Lösung ist zunächst bis zum Beginn der Sommerpause, die am 24. Juli beginnt, angedacht.

„Problematisch ist, dass die Kinder getrennt werden. Die Erzieher kommen zwar mit, aber sie werden rotieren, sodass die Kinder keinen festen Ansprechpartner haben“, kritisiert die Vorsitzende des Elternbeirates, Elisabeth Sennhenn. Die Kinder würden nicht in die bestehenden Gruppen der anderen Kindergärten integriert, sondern in einem separaten Raum ihren eigenen Ablauf haben. Für Kinder und Eltern sei es eine neue Situation, so Sennhenn: „Wir müssen es auf uns zukommen lassen.“

Positiv sieht Sennhenn das Engagement der Erzieherinnen. Und auch Bürgermeister Dirk Oetzel lobt die konstruktive Zusammenarbeit unter den Mitarbeitern der Kindertagesstätten, Stadt- und Kreismitarbeitern. Eine Rückkehr in die vorher angemieteten Räume in Großalmerode war nicht mehr möglich, da der Vertrag ausgelaufen sei und keine Nutzungsgenehmigung mehr vorlag, so Oetzel. Auch die Übergangskita, die die Stadt in der Förderstufe einrichten will, kam nicht in Frage, da noch keine Nutzungsgenehmigung vorliege.

Der komplette Schadensumfang an dem neuen Gebäude ist noch nicht abzusehen, berichtet Aasland-Jost. Es handle sich um einen Versicherungsschaden. Die Trocknungsarbeiten wurden eingeleitet, ein Sachverständiger eingeschaltet. Ab wann „Bullerbü“ jedoch wieder voll einsatzfähig ist, könne noch nicht gesagt werden, da dies vom Umfang und Fortschritt der Trocknungs- und Renovierungsarbeiten abhänge. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, würde man nach Rücksprache mit der Stadt die Eltern informieren, sagt die Awo-Geschäftsführerin.

Chronik des Gebäudes

Die Kindertagesstätte Bullerbü wurde am Montag, 15. Mai, eröffnet. Bereits am Freitag, 26. Mai, kam es zum Wasserschaden. Seit Pfingsten lief die Kita im Notbetrieb weiter. Ab Montag, 12. Juni, werden die Kinder nun auf drei andere Lichtenauer Kindertagesstätten verteilt. Im Herbst des Jahres 2021 wurde mit den Vorbereitungen für die Bodenplatte begonnen. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf 4,34 Millionen Euro. (elu)