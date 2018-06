300 Sportler sind beim CherryMan dabei

Triathlon am Samstag in Witzenhausen

+ © Foto: Schröter Start im Freibad: Mit 400 Meter Schwimmen geht es los. © Foto: Schröter

Witzenhausen. Nein, Sorgen um eine zu geringe Beteiligung an ihrer Veranstaltung müssen sich die Organisatoren von den Stadtwerken in Witzenhausen nicht machen. Der CherryMan hat seit vielen Jahren einen festen Platz im Terminkalender. Mehr als 300 Sportler werden auch am Samstag bei der mittlerweile 18. Auflage des beliebten Triathlons wieder die drei Disziplinen in Angriff nehmen: 400 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und 5000 Meter Laufen.