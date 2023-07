Comeback für Kirmesverein: Ermschwerd veranstaltet Wichtelkirmes

Kirmes

Haben die Kirmes auf die Beine gestellt: Das Team vom Kirmesverein Ermschwerd.

Die Feier in Ermschwerd war mit einem bunten Programm gefüllt. Dem Kirmesverein ist das gelungen, was er sich vorgenommen hat: der Kirmes wieder Leben zu verleihen.

Ermschwerd – „Die Kirmes wird merklich gut anerkannt“, sagt Lucas Hildebrand. Er ist der Vorsitzende des Kirmesvereins Ermschwerd, der vom Freitagabend bis zum Sonntagmorgen dem kleinen Dorf in der Form einer Kirmes Farbe verliehen haben. Standort des vielseitigen Programms der drei Tage war der lokale Festplatz. Das ganze Dorf wurde mit in die Aktivitäten eingebunden. Es wurde für alle gesorgt, indem die Tradition des Dorfes mit den modernen Wünschen der Jugend verbunden wurden.

Los ging das Feiern am Freitagabend mit „der Ausgrabung der Kirmes“. Dabei sorgte der „Musikverein Ermschwerd“ für die geeignete musikalische Unterhaltung und stimmte die Besucher somit auf den kommenden Abend ein. Danach ging es weiter mit der Zeltdisco auf dem Festplatz. Dort spielte DJ Tim B und hielt damit die Besucher bis tief in die Nacht wach. Für die Getränke war Schinkels Brauhaus zuständig, welches alle Hände voll zu tun hatte. Doch, so wie Klaus Ebel meinte, fehlte ihnen die Sitzmöglichkeit während der Zeltdisco und er hoffe, dass es beim Frühshoppen dann genug Stühle gäbe. Trotzdem fand er, dass die Kirmes mal wieder etwas Schwung nach Ermschwerd bringt, und er wolle alle drei Tage der Kirmes vollkommen ausnutzen.

Jugend in Partystimmung: Nico Coppens (von links) Yuma Reuter, Nevio Fahrenbach und Marlon Keil freuen sich in Ermschwerd zu sein.

Für jüngere Besucher, wie Nevio Fahrenbach und seine Freunde, stellten die fehlenden Sitze kein Problem dar. Sie waren aus umliegenden Dörfern gekommen und freuten sich, dass es auch mal in Ermschwerd eine Zeltdisco gibt. Bei dem Punkt waren sich aber alle Generationen einig. Alle fanden, dass es mal wieder Zeit wurde, dass es auch mal in Ermschwerd eine Kirmes gibt. Denn die letzte Kirmes liegt jetzt schon fünf Jahre zurück. Für 2020 war zwar eine geplant, aber diese musste wegen der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden. Umso größer war jetzt die Vorfreude der Besucher.

Der Verein wollte der Kirmes wieder Leben verleihen

Die Mitglieder des Kirmesvereins haben auch das umgesetzt, was sie sich selber als Ziel gesetzt hatten: der Kirmes wieder Leben zu verleihen. Aus fast allen umliegenden Dörfern waren Besucher an den komplett geschmückten Ort gereist, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen.

Die jetzige Kirmes stellte somit ein Comeback für den Kirmesverein dar, da dieser seit seiner Gründung 2017 nur eine Kirmes veranstalten konnte. Doch laut Lucas Hildebrand, könne man jetzt alle zwei Jahre eine Wichtelkirmes erwarten. (Kerem Polat)