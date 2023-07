Bad Sooden-Allendorferin mit drei Titeln an einem Abend

Von: Lothar Röß

Teilen

Sie gehören den amtierenden Königshäusern des Schützenbezirks an (von links): Karin Engelhardt, Laurens Jeppe, Rainer Pfaffenbach, Nadja Kunz, Uwe Hupfeld, Reinhard Holzapfel, Mario Horn, Corina Beutner sowie Pietro Wagner. © Lothar Röß

Corina Beutner wurde in Großalmerode reichlich dekoriert

Großalmerode – Reichlich dekoriert trat Corina Beutner von der Schützengesellschaft Bad Sooden-Allendorf am Samstagabend als Königin bei den Senioren, 2. Dame im Königshaus der Schützen und als Schützin des Jahres den Heimweg an: Im Großalmeröder Rathaussaal hatte der traditionelle Bezirksschützenball stattgefunden.

Während sich die Badestädterin den Sprung in die beiden Königshäuser mit ihren Leistungen beim jüngsten Königsschießen des Schützenbezirks Witzenhausen verdient hat, erklärte Bezirksschützenmeister Friedhelm Zinke sie aufgrund ihrer Verdienste und Erfolge über viele Jahre hinweg zur Schützin des Jahres.

Seit acht Jahren ist sie Mitglied im Verein, in dem sie bei allen Vorhaben stets eine helfende Hand ist, wie Zinke ihr Engagement lobte. Nachdem sie mit dem Luftgewehr stehend in den Schießsport eingestiegen war, schwenkte sie zu Luftpistole und -gewehr, beides aufgelegt, um. In der vergangenen Saison erreichte sie mit 300 Ringen das absolute Ergebnis und fand zusätzlich Gefallen am Schießen mit der Kleinkaliber-Sportpistole. Mit der Luftpistole aufgelegt wurde sie 2022 Bezirksmeisterin, verbesserte dabei den Bezirksrekord um 5,1 Ringe und setzte mit ihrem Titelgewinn bei den Hessenmeisterschaften und neuer persönlicher Bestleistung von 300,3 Ringen noch einen drauf.

Schütze des Jahres wurde Uwe Hofmeister vom Schützenverein Großalmerode, in dem er bereits seit 22 Jahren Mitglied ist. „Ein verlässlicher und guter Schütze mit dem Luft- und Kleinkalibergewehr“, bewertete Zinke die sportlichen Qualitäten des Tonstädters, der sich stets für die Belange des Vereins und des Schießsports eingesetzt habe.

Seit 2006 ist er Vorstandsmitglied, anfangs als Kassierer und seit Beginn der 2020er-Jahre als Vorsitzender. Als die Corona-Pandemie den Verein in eine tiefe Krise gestürzt hatte, riss Hofmeister das Ruder rum, berief eine Mitgliederversammlung ein, erklärte sich bereit, Verantwortung in einem neu gewählten Vorstand zu übernehmen und belebte den Verein neu. Da kein eigener Druckluftwaffenstand mehr zur Verfügung steht, ging Hofmeister eine Kooperation mit dem Schützenverein Trubenhausen ein und vereinbarte ein gemeinsames Training, von dem beide Vereine profitieren.

Den Reigen der Ehrungen eröffnete Elke Zinke aus Wickersrode, die für den Lichtenauer Schützenverein an den Start geht, mit dem Gewinn der Ehrenscheibe. Im Feld der 55 Teilnehmer bei den Bezirksmeisterschaften für Luftgewehr und -pistole wurden 33 Zehnen geschossen, doch die Zehn, die die Wickersröderin aufgelegt mit einem Teiler von 39,2 geschossen hatte, war von allen die beste. Der Ball wurde musikalisch von der Bläsergruppe des Jagdvereins Witzenhausen eröffnet.

Als Hausherr begrüßte Bürgermeister Finn Thomsen die Teilnehmer. Sportkreisvorsitzender Dr. Jörg Möller hätte sich in seiner Zeit als Pädagoge und Schulleiter von so manchem seiner Schüler gewünscht, sich wie die Schützen auf ein Ziel konzentrieren zu können. Die Grüße der Landrätin überbrachte Dr. Philipp Kanzow, der wenige Tage zuvor sein Amt als Kreisbeigeordneter angetreten hatte.

Das sind die neuen Königinnen und Könige, Damen und Ritter:

Die Kette für den König als bester Schütze mit dem Sportgewehr ging an Mario Horn vom Schützenverein Dohrenbach, Jugendkönig wurde Laurens Jeppe vom Schützenverein Hundelshausen. Königin im Haus der Schützen wurde Nadja Kunz (Dohrenbach), 1. Dame Karin Engelhardt (Laudenbach) und 2. Dame Corina Beutner (Bad Sooden-Allendorf). Der Titel des Königs ging an Kevin-Marc Dahms (Roßbach), 1. Ritter wurde Reinhard Holzapfel (Hessisch Lichtenau) und 2. Ritter Uwe Hupfeld (Dohrenbach). Das Senioren-Königshaus stellen Königin Corina Beutner (Bad Sooden-Allendorf), 1. Ritter Rainer Pfaffenbach (Ziegenhagen) und 2. Ritter Pietro Wagner (Kleinalmerode). (zlr)