Räuberischer Diebstahl und Bedrohung: Ermittlungen gegen Mann aus Witzenhausen.

Wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung muss sich ein 22-Jähriger aus Witzenhausen nun verantworten.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann am Dienstagmorgen gegen 7.25 Uhr in einem Einkaufsmarkt „An der Bohlenbrücke“ in Witzenhausen von einer Mitarbeiterin angesprochen, weil er versuchte, mit Ware das Geschäft zu verlassen ohne zu zahlen.

„Der 22-Jährige riss sich los und schlug nach der 43-jährigen Angestellten, die dabei am Handgelenk getroffen wurde“, berichtet Polizeisprecher Jörg Künstler. Ein weiterer Mitarbeiter und ein Kunde halfen dann allerdings, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei bedrohte der 22-Jährige die Umstehenden offenbar mit den Worten, er werde sie alle umbringen, wenn er sie in der Stadt treffe – daher wurde auch Anzeige wegen Bedrohung erstattet, so Künstler.

Der 22-Jährige ist schon mehrfach wegen Diebstählen und Bedrohungen auffällig geworden. Daher prüft die Staatsanwaltschaft nun, ob ein Haftbefehl beantragt werden kann.