Dorfgemeinschaftshaus in Ziegenhagen bekommt neuen Trägerverein

Von: Christoph Cortis

Wechsel besiegelt: Ziegenhagens Schützen sind neuer Träger des Gemeinschaftshauses. Auf unserem Bild von links: Daniel Herz, Rainer Pfaffenbach, Manfred Harbusch, Frank Mühlhausen, Uwe Thielmann, Kurt Köhler, Anne-Sophie Erdt und Harald Köhler. © Chris Cortis

Nach 20 Jahren hat das Dorfgemeinschaftshaus in Ziegenhagen nun einen neuen Träger. Auch die anstehende energische Sanierung des Hauses war Thema bei der Übergabe.

Ziegenhagen – Nachdem Ziegenhagens Fußballer 20 Jahre lang praktisch die Hausherren im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) gewesen waren, hat soeben der örtliche Schützenverein SV Diana 1932 die Trägerschaft für diese Ende der 1970er Jahr errichtete Immobilie in dem Witzenhäuser Stadtteil übernommen. Im Beisein von Ortsvorsteher Manfred Harbusch offiziell besiegelt wurde der Wechsel am Montag mit der Überreichung des entsprechenden Vertrages durch Witzenhausens Bürgermeister Daniel Herz an die Diana-Vorstandsmitglieder Kurt Köhler, Franz Mühlhausen, Rainer Pfaffenbach und Harald Köhler.

Das Stadtoberhaupt war in Begleitung von Anne-Sophie Erdt und Uwe Thielmann - beide aus dem Bauamt - gekommen, ging es doch auch um die rund 150 000 Euro teure energetische Sanierung des DGH.

Förderbescheid aus dem Dorfentwicklungsprogramm eingetroffen

Sechs Jahre nach der Antragstellung war dafür vor Kurzem der Förderbescheid aus dem Dorfentwicklungsprogramm eingetroffen, dessen Grundlage das als IKEK bekannte Integrierte kommunale Entwicklungskonzept bildet. Für Ziegenhagen an vorderster Front gestritten hatte in der IKEK-Steuerungsgruppe Franziska Gottschalk.

Nach offiziell nicht bestätigten Informationen erhält der neue Trägerverein pro Jahr städtische Gelder im untersten fünfstelligen Euro-Bereich.

Engagiert für ihr Dorf: Franziska Gottschalk © Cortis, Christoph

Je nach Entwicklung der Preise ist dieser Betrag variabel. Damit bestreiten muss der knapp 100 Mitglieder zählende Schützenverein unter anderem die Kosten für Strom, Wasser, Heizung und Versicherungen. Er kommt für Reinigung, Unterhaltung und Pflege des Gebäudes auf und ist erster Ansprechpartner für die Vermietung der Räumlichkeiten, etwa zur Nutzung des 80 Personen fassenden Saals und/oder der gut ausgestatteten Küche bei diversen Festivitäten. Die Grünflächen am DGH und dem angrenzenden Feuerwehrgerätehaus wollen die Vereinsmitglieder ehrenamtlich in Schuss halten.

Neben den Schützen, die unter dem Satteldach mit acht Ständen über eine der modernsten Schießanlagen im Kreis verfügen, wird das Gemeinschaftshaus regelmäßig genutzt auch von der Jugendgruppe, der Arbeitsgemeinschaft Nachhaltiges Ziegenhagen, der Damengymnastikgruppe, dem Kindertreff, dem Fremdenverkehrs- und Heimatverein und den Landfrauen, die - wie andere - bereits ihre Unterstützung zugesagt haben.

Optimierung der Ölheizung steht an oberster Stelle

Bei der energetischen Sanierung, wofür die Arbeiten kurzfristig ausgeschrieben werden sollen, stehen an vorderster Stelle die Optimierung der Ölheizung und der Austausch der Innenbeleuchtung durch sparsame und energieeffiziente LED-Lampen. Darüber hinaus sollen an der Fassade feuchte Stellen trocken gelegt werden. Außerdem fallen altersbedingte Renovierungen an.

Aktuell werden in zwölf der 16 Stadtteile Witzenhausens die Gemeinschaftshäuser von Vereinen getragen. Dies trifft nicht zu für die Dörfer Ermschwerd, Gertenbach, Hübenthal und Kleinalmerode. (Christoph Cortis)

Für interessierte Mieter: hdg-vermietung@svdiana1932.de oder Tel. 01 72/5 20 90 98.