Drei Tage Kunstgenuss beim Festival Treppen, Keller, Hinterhöfe in Witzenhausen

Von: Per Schröter

Barbara Brübach und ihre „Druckerbande" zeigten den Besuchern neben selbst erstellten Druckerzeugnissen auch die Techniken des traditionellen Buchdrucks.

Witzenhausen – Es gibt Stadtfeste, da geht man als Besucher hin, trinkt etwas, isst etwas, hat einige Stunden Spaß – und das Fest dann ganz schnell wieder vergessen. Und dann gibt es Stadtfeste, die hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Dort kann man auch etwas essen und trinken. Dort hat man auch Spaß. Aber da sieht man auch Dinge, die man so noch nie gesehen hat. Die einen überraschen und begeistern. Genau so ein Fest ist das von der Kulturgemeinschaft Witzenhausen ausgerichtete Festival Treppen, Keller, Hinterhöfe (TKH), das auch bei seiner achten Auflage erneut viele Menschen von nah und fern in die Kirschenstadt lockte.

Drei Tage wurde Witzenhausen zur Bühne für Maler, Bildhauer, Musiker und andere Kunstschaffende – vom Vollprofi bis zum Laienkünstler. An 20 Orten mit unterschiedlichsten Charakteren präsentierten sie ihre Werke: Bunte Gemälde im grauen Kellergewölbe, Emaille-Kunst im verwunschenen Garten, beeindruckende Skulpturen im alten Schlösschen und dazu große Konzerte auf winzig kleinen Bühnen.

„Ich finde es einfach großartig, meine Bilder einmal in einem so schönen Kellergewölbe ausstellen zu können“, meinte Malerin Astrid Schlemmer. Überhaupt halte sie das gesamte Festival für sehr gelungen. „Es ist sehr liebevoll organisiert und was ich selbst so gesehen habe, sind hier sehr talentierte und ambitionierte Künstler vertreten“, lobte sie.

Von einer „großartigen Veranstaltung“ sprachen auch Carolin und Kristian Kühne, seit der Premiere 2008 Stammgäste des TKH. „Der Charme dabei ist, dass man als Besucher auch Häuser von innen sieht, in die man sonst nie hineinkommen würde“, meinte Carolin Kühne. „Treppen, Keller, Hinterhöfe ist auch deshalb so schön, weil es nach dem lauten Erntefest bei diesem Stadtfest sehr viel ruhiger zugeht und es eine tolle Kombination von Kunst und Musik bietet“, ergänzte ihr Mann.

Doch nicht nur Künstler und Besucher waren am Wochenende bester Dinge. „Wir waren mit dem Freitag schon ziemlich glücklich und ich denke, es wird angesichts der großen Nachfrage im Vorfeld so gut weitergehen“, freute sich auch Frederike Brübach vom zehnköpfigen Orga-Team schon am Samstagmittag. Ihr spezieller Dank ging an die vielen freiwilligen Helfer, die auch diesmal wieder für einen reibungslosen Ablauf des Festivals sorgten. „Ohne sie wäre eine solche Veranstaltung gar nicht möglich“, meinte Brübach, die ihren Dank gleich mit einem Aufruf verband. „Wer in zwei Jahren beim TKH-Festival helfen möchte, der ist herzlich eingeladen, sich schon jetzt bei der Kulturgemeinschaft oder in der Tourist-Information zu melden.“ (per)

Barbara Brübach und ihre „Druckerbande" zeigten den Besuchern neben selbst erstellten Druckerzeugnissen auch die Techniken des traditionellen Buchdrucks.

Malerin Heike Kahlert präsentierte im Kugelmann´schen Haus am Markt ihre Werke.

Astrid Schlemmer aus Neukirchen im Schwalm-Eder-Kreis stellte ihre gefühlvollen Malereien im Kellergewölbe unter dem Kiosk „Storno" aus.