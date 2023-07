Kesperkirmes in Witzenhausen bietet Krönung, Konzerte und Kirschsteinspucken

Von: Konstantin Mennecke

So sah es 2018 aus: In diesem Jahr gibt es erneut eine Königinnenfahrt: Witzenhäuser Kanuten bringen die Königinnen auf der Werra nach Witzenhausen. Viele Besucher verfolgen das Spektakel. Archi © Per Schröter

Vom 7. bis 9. Juli ist wieder Kesperkirmes in Witzenhausen.

Witzenhausen – Es wird eine ganz besondere Kesperkirmes in diesem Jahr: Erstmals steht schon vor dem beliebten Fest rund um die Kirsche die neue Kirschenkönigin fest. Michelle Welch wird im Rahmen der Kesperkirmes zur Königin gekrönt, mit ihr werden Prinzessin Jessica und das Kinderkönigshaus Michelle und Jonathan zu neuen Hoheiten.

Deshalb wird die Kesperkirmes aber nicht weniger festlich, wie die Veranstalter um die Pro Witzenhausen GmbH versprechen. Vielmehr gibt es vom 7. bis 9. Juli drei Tage volles Programm im Stadtpark und an sowie auf der Werra.

Der Freitag beginnt um 16 Uhr mit traditionellem Spuckekuchen sowie Kaffee von den Witzenhäuser Herzdamen. Die offizielle Eröffnung mit Magistratsempfang beginnt um 17 Uhr. Amtsinhaberin Stina I. stößt gemeinsam mit dem Königshaus, den Thronfolgerinnen, Bürgermeister Daniel Herz und Pro Witzenhausen-Geschäftsführer Johannes Siebold auf die 55. Witzenhäuser Kesperkirmes an. Moderiert wird der Auftakt von Rüdiger „Porgy“ Ullrich.

Im Anschluss gibt es bis 20 Uhr Livemusik mit „Why Not Acoustic“, von 20.30 bis 23.30 Uhr spielen „Goodbeats“ eine Mischung aus Chartshits mit persönlichen Noten. Die After-Show-Party steigt ab 0.30 Uhr mit DJ in der Runden Ecke.

Programm für Kinder gibt es am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Dann laden die ehemaligen Kirschenköniginnen und Prinzessinnen zum Kinderfest ein. Währenddessen wird von 10 bis 12 Uhr die Deutsche Meisterschaft im Kirschsteinspucken ausgetragen. Alle, die außerhalb eines Wettbewerbes teilnehmen möchten, haben von 12 bis 13 Uhr dazu die Möglichkeit. Um 13 Uhr beginnt dann die Siegerehrung für den Kinderwettbewerb. Ernst wird es 30 Minuten später bei den Deutschen Meisterschaften im Kirschsteinspucken. Es treten im Einzel Frauen und Männer, in der Mannschaft aus fünf Personen bestehende Teams an. Anmeldungen sind ab 12 Uhr direkt an der Spuckbahn möglich.

Auf der Bühne gibt es nach dem sportlichen Wettbewerb eine ebenso sportliche Tanzperformance mit der „Body & Soul Fitness and Dance Academy“. Beginn des halbstündigen Auftritts ist um 16 Uhr. Im Anschluss folgen ab 17 Uhr die Siegerehrung im Kirschsteinspucken, Livemusik mit Maik Garthe sowie ein Konzert mit Coldflame von 20.30 bis 0.30 Uhr.

Der finale Tag der Kesperkirmes beginnt am Sonntag um 11 Uhr mit einem Gottesdienst der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in der Liebfrauenkirche. Ebenfalls um 11 Uhr beginnt der Kinder- und Händlerflohmarkt. Für zwei Euro pro laufendem Meter können Stände bei der Tourist-Information unter Tel. 0 55 42/6 00 10 oder per E-Mail an info@kirschenland.de angemeldet werden. Der königliche Frühschoppen mit Eichsfeld 3 beginnt ebenfalls um 11 Uhr.

Traditionell wird es dann bei der Königinnenfahrt auf der Werra. Das Kirschenkönigshaus kommt zusammen mit einer Kapelle gegen 14.45 Uhr am Bootsanleger an und zieht dann zum Stadtpark. Dort wird ab 15.30 Uhr das neue Kirschenkönginnenhaus und Kinderkönigshaus bekannt gegeben.

Nach der Krönung gibt es eine Autogrammstunde, bei der Interessierte auch von den anwesenden Gasthoheiten ein Autogramm ergattern können, wie das Programmheft ausweist. (kmn)