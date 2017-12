Ehemaliger Witzenhäuser Student über Erfahrungen in der Dominikanischen Republik

Witzenhausen. „Wie ökologisch und fair sind Fair-Trade-Bananen (fair gehandelte Bananen)?“ Letztendlich konnte auch beim Vortrag von Khaled Negm am Donnerstagabend keine Antwort auf diese Frage gefunden werden.

Es entstand aber eine rege Diskussion unter den rund 40 Zuhörern im Anschluss zum Thema Konsum und Umgang mit Lebensmitteln. Der ehemalige Witzenhäuser Student Khaled Negm berichtete über seine Erfahrungen während eines mehrmonatigen Praktikums in der Dominikanischen Republik.

Dort untersuchte er für seine Bachelor-Arbeit die Herausforderungen, vor denen die Produzenten von Bio-Fair-Trade-Bananen stehen. Organisiert hatte die Veranstaltung der Arbeitskreis Eine Welt in Kooperation mit der Bildungsinitiative WeltGarten sowie dem Entwicklungspolitischen Netzwerk in Hessen.

Viele Zuhörer zeigten sich am Donnerstagabend enttäuscht. Nicht von dem Vortrag, sondern weil ihre Vorstellung von der Herkunft und Produktion der Bio-Fair-Trade-Bananen nicht bestätigt werden konnten. Auch in der Fair-Trade-Produktion geht es nicht immer fair zu. Geringe Bezahlung und Diskriminierung gehören auch in diesem Zweig der Bananenproduktion zur Tagesordnung, berichtete Khaled Negm. Auf den Feldern arbeiten größtenteils Haitianer ohne Aufstiegschancen, sie verdienen 4,38 Euro am Tag für zehn Stunden Arbeit.

Tatsächlich liege diese Bezahlung aber schon zehn Prozent über dem Mindestlohn. Außerdem profitieren die Arbeiter von der Fairtrade-Prämie, die für den Bau von Schulen und bessere medizinische Versorgung eingesetzt wird. Beides Vorteile gegenüber dem konventionellen Bananenanbau. Die Arbeiter haben außerdem Gewerkschaftsfreiheit. Wenn auch die Bedingungen in den dominikanischen Bio-Fair-Trade-Bananenunternehmen nicht ideal zu sein scheinen, sind sie im Vergleich zu den konventionellen Unternehmen doch wesentlich fairer. Trotzdem entstand die Frage, ob es überhaupt sinnvoll sei, Bio-Fair-Trade-Bananen zu kaufen?

Letztendlich sei das eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen müsse, sagte Anna-Gertrud Siekmann, Vorsitzende vom Arbeitskreis Eine Welt. Sie rät dazu, bewusst einzukaufen und zu konsumieren.

Der Eine-Welt-Laden beispielsweise achte darauf, dass die Bananen nicht nur Bio- und Fairtrade-Siegel tragen, sondern außerdem von Kleinbauern stammen und nicht aus der Massenproduktion, die zwangsläufig eine Monokultur mit sich bringt. „Man sollte lieber eine Banane oder eine Tafel Schokolade weniger kaufen, aber dafür darauf achten, wo die Lebensmittel herkommen und auch bereit sein, für Qualität und faire Herkunft etwas mehr Geld zu bezahlen“, sagte Siekmann.