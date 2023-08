Ein Rückblick in die Festivalwoche außerhalb der Konzerte

Von: Evelina Kern

Der Zeltplatz bietet viele schöne Momente: 2022 war das erste Mal, wo das Camping wieder wie gewohnt möglich war. © Evelina Kern

Strich für Strich stach die Tätowiererin die Tinte unter meine Haut und von da an war ein kleines „Open Flair“ an meinem Knöchel verewigt. Mittlerweile ist dieser Tag schon einige Zeit her. Zu Recht, kann man einwenden: Was, wenn die Gefühle vergehen? Doch bereits zehn Jahre sind ins Land gezogen, seit ich zum ersten Mal die Wiese des Campingplatzes betrat und die Vorfreude auf die schönste Woche des Jahres ist mit jedem Besuch nur gestiegen. Und nun ist es wieder so weit: Zeit für das Open-Flair-Festival.

Werra-Meißner – 2013 war mein allererster Festivalbesuch: Mit süßen 17 Jahren konnte ich meine Mutter dafür erwärmen, mich auf das Open Flair gehen zu lassen. Natürlich gelten auch dort die Jugendschutzbestimmungen. Also hieß es für mich, einen Mutti-Zettel zu besorgen, damit ich auch nach Mitternacht zum Feiern auf dem Gelände bleiben durfte.

Flair-Tattoo: 2017 wurde es gestochen. © Kern, Evelina

Denn das Campen und die Nächte auf dem Platz sind ein ganz wichtiger Teil der Flair-Erfahrung: Hier erweckt jeder sein inneres Kind zum Leben. Egal, ob mit viel Glitzer im Gesicht, ausgefallenen Outfits oder wild dekorierten Camps: Bei einem Spaziergang über das Gelände entdeckt man viele schöne Plätze und verrückt gekleidete Wesen, die es oft nicht nur in die Handykontakte, sondern auch schnell mitten ins Herz schaffen. Denn neue Freunde findet man hier überall – egal, ob beim Tanzen in anderen Camps oder in der Schlange vor den Dixi-Klos.

An das Jahr, in dem Meerjungfrau-Mann und Blaubarsch-Bube aus der Serie Spongebob über den Platz gelaufen sind und ihr unsichtbares Bootmobil gesucht haben, erinnern sich bestimmt einige. Auch die Hochzeit im Nachbar-Camp war ein tolles Erlebnis. Das Live-Musikvideo, das die Kasseler Band Alter Kaffee auf dem Campingplatz gedreht hat, versetzt einen beim erneuten Gucken zurück in die schönen Momente.

Seit 2013 jedes Jahr beim Flair: Nathalie Hörner (links) und HNA-Volontärin Evelina Kern beim Festival 2022. © Kern, Evelina

Obwohl jedes Jahres das Programm und auch die individuelle Gestaltung variieren, haben zumindest die Morgenstunden auf dem Campinggelände eine gewisse Routine: Schon früh blitzen die Strahlen der Morgensonne durch die kleinen Löcher des Zeltstoffs. Einige Momente zuvor hat eine Person aus einem Nachbar-Camp bereits das Lied „Guten Morgen Sonnenschein“ von Nana Mouskouri angemacht und so dröhnt es durch die mitgebrachten Lautsprecher.

Lange weiter eingekuschelt im Schlafsack liegen zu bleiben, ist keine Option. Nur Minuten später hat das Innere des Zeltes eine unerträgliche Temperatur erreicht und macht es schwer zu atmen – so fällt immerhin das Aufstehen leichter. Wenn sich anschließend alle im Campingstuhl-Kreis unter dem Pavillon ihr Frühstücksbrötchen oder ihre Frühstücks-5-Minuten-Terrinen zubereiten, steht die Frage im Raum: „Geht irgendwer ins Schwimmbad?“ Schließlich stellt das Eschweger Schwimmbad für die Festivalbesucher in vielerlei Hinsicht ein kleines Paradies dar. Nicht nur wegen der Duschen. Neben den Turmspring-Wettbewerben, dem gemeinsamen Rutschen, ist das Nicht-Schwimmer-Becken, auch „Baby-Becken“ genannt, ein beliebtes Ziel. Dort zu liegen und vor sich hin zu dösen, verschafft die Entspannung, die nach den Strapazen des vorangegangenen Festivaltages und der -nacht benötigt wird.

Ausgeruht und sauber beginnt am frühen Nachmittag schließlich ein neuer Tag voller Konzerte, glücklicher Momente und viel Blödsinn auf dem Campingplatz.