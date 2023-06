Kitze retten mit der Drohne

Unterwegs mit der Wärmebildkamera

+ © Wiebke Huck Seine Drohne lenkt Philipp Wiebers geschickt über die Wiesen und spart den Jagdpächtern damit Zeit. © Wiebke Huck

Es ist 5 Uhr morgens, die Sonne scheint bereits und die Drohne von Philipp Wiebers surrt in 15 Metern Höhe über eine Wiese bei Ellingerode. Vor sich hat der 21-Jährige nicht nur das Steuerelement, sondern auch einen Bildschirm. Die Drohne ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und zeigt Philipp Wiebers genau, wo sich im hohen Gras ein Tier versteckt hält. Mal ist es ein Feldhase, mal ein Ameisenhaufen, den er findet.

Ellingerode – Auf der Suche aber ist Wiebers nach Rehkitzen, die oft von ihren Müttern in Wiesen und auf Felder abgelegt werden, um sie vor Feinden zu verstecken. Das können ebenso Füchse wie auch Wildschweine oder Greifvögel sein.

Um die Rehkitze mit der Wärmebildkamera aufspüren zu können, muss der Unterschied zwischen der Bodentemperatur und der Körpertemperatur der Tiere mindesten zehn Grad betragen. Je höher er ist, desto deutlicher sind die Kitze auf dem Bildschirm zu erkennen. Darum begibt sich Philipp Wiebers in der Regel früh morgens auf die Suche.

+ Sandra Wallner bekommt von den Landwirten eine Karte mit den Bereichen, die abgesucht werden müssen. © Huck, Wiebke

Will ein Landwirt mähen, meldet er sich bei den Jagdpächtern des Reviers, in diesem Fall sind das Tobias Möller und der Ehemann von Sandra Wallner. Beide sind am Freitagmorgen mit dabei, als Philipp Wiebers mit seiner Drohne die Wiesen abfliegt. Sie wissen genau, wo gemäht werden soll, können den Drohnenpiloten aber immer erst sehr kurzfristig anfragen. Denn die Ernte ist witterungsabhängig, und in der Regel melden sich die Landwirte erst einen Tag vorher.

+ Dieses Rehkitz hat Philipp Wiebers mit seiner Drohne in einer Wiese bei Albshausen gefunden. © Philipp Wiebers/NH

Dann muss es schnell gehen, denn nach der Rehkitz-Suche wiederum darf nicht viel Zeit vergehen, bis tatsächlich die Mähdrescher rollen. Sonst besteht die Gefahr, dass Kitze zurück ins Feld laufen und sich wieder dort verstecken, wo die Mutter sie zurückgelassen hat. Seit vielen Jahren begeben sich Tobias Möller und Sandra Wallner auf die Suche nach Rehkitzen. „Die Drohne erleichtert uns die Arbeit enorm“, so Sandra Wallner. Während sie mit mehreren Personen eine Stunde und länger benötigen, um eine Wiese abzulaufen, überfliegt Wiebers sie in wenigen Minuten und hat alles im Blick. Trotzdem können sie die Drohne nicht immer nutzen: „Wenn wir erst morgens erfahren, dass am Abend gemäht werden soll, müssen wir wegen der Wärme wieder zu Fuß los“, erklärt Möller. Philip Wiebers hatte die Drohne vor drei Jahren ursprünglich angeschafft, um das Feldrevier seiner Familie in Ermschwerd besser absuchen zu können. Seitdem sind er und sein Fluggerät sehr gefragt. In der Saison von Mai bis August ist er immer wieder in den frühen Morgenstunden unterwegs – seit er die Drohne angeschafft hat, konnten so mit seiner Hilfe mehr als 20 Kitze vor dem Mähtod bewahrt werden. Am Freitagmorgen bleibt die Suche erfolglos. Trotzdem ist keiner der Beteiligten enttäuscht: „Es geht bei der Aktion nicht darum, Kitze zu finden, sondern wir wollen sicherstellen, dass die Wiesen leer sind und die Landwirte mähen können, ohne dass ein Kitz gefährdet wird“, erklärt Sandra Wallner. „Wenn wir keins finden, kann auch keins verletzt werden, und das ist die Hauptsache“, ergänzt Tobias Möller.

Kurz nachdem die ersten beiden Wiesen abgeflogen sind, ruft Sandra Wallner den Besitzer an und gibt grünes Licht. Wenig später, als Philipp Wiebers weiter oben eine weitere Wiese unter die Lupe nimmt, rattert im Tal schon der Mähdrescher.