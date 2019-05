Eiserne Hochzeit in Witzenhausen: Orliks lernten sich beim Tanzen kennen

Witzenhausen. „Wenn ich nochmal auf die Welt kommen könnte, ich würde keinen anderen Mann haben wollen als meinen Erich“, ist sich die 83-jährige Gertrud Orlik ganz sicher.

Heute ist die geborene Styra mit ihrem Ehemann Erich Orlik (86) seit 65 Jahren verheiratet und die Liebe ist noch genauso groß wie an ihrem Hochzeitstag 1954.

Beim Tanzen hat sich das Ehepaar in seiner Heimat in der Nähe vom oberschlesischen Breslau kennen gelernt, als Gertrud Orlik gerade 15 Jahre alt war. Bis zum Tor des elterlichen Bauernhofes durfte Erich Orlik seine zukünftige Braut damals nach dem Tanze bringen, das hatte die ältere Schwester von Gertrud Orlik erlaubt, dann mussten die Verliebten sich aber vorerst trennen.

Es folgten gemeinsame Spaziergänge durchs Dorf und nach der Arbeit machte der spätere Melkermeister Erich Orlik oft einen Umweg und ging auf einen kurzen Plausch am Bauernhof vorbei. Drei Jahre später heiratete das Paar. Der Bräutigam musste die Eltern der Braut um Erlaubnis bitten und weil sie noch nicht 21 war, mussten sie an ihrer Stelle unterschreiben. 80 Gäste kamen zu dem Fest, Nachbarn brachten Zutaten für den Hochzeitskuchen vorbei, viele Familienmitglieder liehen dem Brautpaar für die große Feier Geschirr und für Musik sorgte eine Blaskapelle.

+ Damals: Das Hochzeitsfoto von Gertrud und Erich Orlik aus dem Jahr 1954. © privat/Repro: Wiebke Huck

Am folgenden Tag wurde kirchlich geheiratet mit langem Kleid und Schleier. Wieder zuhause, wurde das frischgebackenen Brautpaar mit Brot und Salz begrüßt, denn das soll traditionell die Zusammengehörigkeit zweier Menschen symbolisieren und so eine glückliche und lange Ehe bringen. Bei dem Ehepaar Orlik hat das bestens funktioniert.

1990 kamen sie über Friedland nach Deutschland, arbeiteten in Osnabrück und zogen schließlich knapp vier Jahre später nach Witzenhausen, wo der älteste von drei Söhnen lebt. Gertrud und Erich Orlik haben sieben Enkelkinder und zwei Urenkel. „Unser Hochzeitstag war ein wundervoller Tag“, erinnert sich Gertrud Orlik heute. Und jeden Tag, den das Ehepaar seitdem gemeinsam verbringen durfte, betrachten beide als Geschenk.

„Wenn ich meine Frau lächeln sehe, bin ich glücklich“, so Erich Orlik. Das Paar ist stolz darauf, alles im Leben gemeinsam gemeistert zu haben und ist in all den Jahren nie ins Bett gegangen, ohne sich eine gute Nacht zu wünschen.