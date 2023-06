Großer Andrang bei Fahrtag in Neu-Eichenberg

Von: Per Schröter

Entschleunigt: Bei der Fahrt mit der urigen Feldbahn konnten die Passagiere die Umgebung in vollen Zügen genießen. © Per Schröter

Traditioneller Fahrtag in Eichenberg weckt reges Interesse der Besucher

Neu-Eichenberg – Großer Besucherandrang herrschte am Sonntag beim Fahrtag auf der Eichenberger Waldbahn, den die Interessengemeinschaft Feldbahn erstmals seit 2019 ausrichtete.

Hinter dem Neu-Eichenberger Bahnhof und mit dem Auto nur vom niedersächsischen Hottenrode aus zu erreichen, verbirgt sich gut versteckt ein echtes Paradies für Eisenbahnfans.

Hier hat die 1986 gegründete Interessengemeinschaft Feldbahn ab 1989 die „Eichenberger Waldbahn“ erschaffen, eine rund 2,5 Kilometer lange Gleisanlage, die sich durch den Wald schlängelt und mit der sich die aktuell 16 Mitglieder den Erhalt und Betrieb von Feldbahnfahrzeugen mit 600 Millimeter Spurweite zum Ziel gesetzt haben. „Dabei geht es uns weniger um die Errichtung einer Museumsfeldbahn, sondern vielmehr soll eine Umgebung geschaffen werden, die dem rauen Feldbahnbetrieb gerecht wird“, sagt der Vorsitzende Jürgen Wedekind. Dadurch solle der Besucher einen Einblick in den Sinn und Nutzen dieser Eisenbahngattung erhalten. Die Interessengemeinschaft Feldbahn nennt derzeit rund ein Dutzend Feldbahnlokomotiven ihr Eigen. Sechs davon stammen aus der näheren Umgebung von Göttingen. Außerdem im Bestand sind zahlreiche Loren verschiedenster Bauart, die dem Transport von Baumaterial und Personen dienen. „In der Region wurden Feldbahnen vor allem in Ziegeleien eingesetzt“, sagt Jürgen Wedekind. Noch heute kämen sie beispielsweise in Moorgebieten zum Einsatz.

Die Aufarbeitung der Fahrzeuge, die teilweise zum Schrottpreis angeschafft werden konnten, erfolgt bis auf Ausnahmen in eigener Regie. „Dem Sachverstand einiger Mitglieder ist es zu verdanken, dass viele anfallende Arbeiten selbst erledigt werden können“, betont Wedekind.

Das bei der Eichenberger Waldbahn sowohl die Technik als auch das Ambiente stimmen, davon konnten sich am Sonntag die vielen Besucher des traditionellen Fahrtages selbst überzeugen. Sie alle waren gekommen, um mit der Bahn eine Runde zu drehen oder sich am idyllisch gelegenen „Bahnhof“ mit Kaffee und Kuchen oder einer Bratwurst vom Holzkohlengrill zu stärken.

„Wer hätte gedacht, dass sich so versteckt eine derart schön in die Natur eingepasste Feldbahn-Gleisanlage mit dazu noch perfekt funktionierenden Zügen befindet“, zeigte sich der Göttinger Heiko Koch, der zum ersten Mal einen Fahrtag besuchte, begeistert. „Was die Interessengemeinschaft hier geschaffen hat, ist wirklich aller Ehren wert.“ (per)

Weitere Infos: eichenberger-waldbahn.de