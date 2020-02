Erasmus bringt Rumänen, Belgier und Deutsche zusammen

Neue Freunde in drei Ländern

+ © Wiebke Huck Bereiten den Besuch in Straßburg vor: Lehrerin Heike Westphal, von links, zusammen mit den Schülern Timon Jan Franke, Yeliz Taskin, Nicole Härtel, Julius Spiegel und Maria Wettlaufer sowie ihrer Kollegin Tina Christ. © Wiebke Huck

„Was bedeutet Europa für dich?“ Diese Frage stand für die Teilnehmer am Erasmus-Programm der Beruflichen Schulen (BS) Witzenhausen am Anfang einer spannenden Reise. Im Oktober fand der erste Besuch zweier Delegationen aus Rumänien und Belgien in Witzenhausen statt.