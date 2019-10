Erneute Insolvenz bei Rege-Nachfolger in Witzenhausen

Nicht zum ersten Mal gibt es Aufregung für die Mitarbeiter der Firma JD Norman, ehemals Rege-Motorenteile. Seit dem 1. Oktober befindet sich das Unternehmen, das bereits mehrere Inhaber hatte, zum wiederholten Mal im Insolvenzverfahren.

Ein Insolvenzverwalter wurde bestellt. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, soll der Geschäftsbetrieb nebst Auftragsbearbeitung an beiden Standorten, Witzenhausen und das thüringische Hörselberg-Hainich, uneingeschränkt weitergehen.

„Die 489 Mitarbeiter am Stammsitz in Hörselberg-Hainich und die 194 Mitarbeiter des Werks in Witzenhausen erhalten Insolvenzgeld und sind auf diese Weise bis Ende November abgesichert“, heißt es in der Mitteilung. Grund für das Verfahren seien schwächere Umsätze als erwartet.

Erst im Juli waren Entlassungen am Witzenhäuser Standort bekannt geworden.