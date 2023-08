Erntefestausschuss siegt beim Spaßspiel gegen den Lions Club

Begleiteten das Spiel (von links): Kirschenprinzessin Jessica Steffens, Kirschenkönigin Michelle I. und Erntefestpräsident Axel Behnke. © Hendric Woltmann

Kirschenkönigin Michelle I. gab den Anstoß: Und so kickten der Erntefestausschuss und die Bad Sooden-Allendorfer Spieler. Auch bei dem schwülen Wetter.

Witzenhausen – Starke Leistung: Der Erntefestausschuss hat dieses Jahr 5:3 gegen den Lions Club aus Bad Sooden-Allendorf gewonnen. Auf einer anderen Position als gewöhnlich hat Fabio Schinkel am Donnerstagabend performt. Die ersten beiden Treffer schoss er für das Komitee, obwohl seine gelernte Stammposition die des Torhüters ist.

Bei dem Spaßspiel am Donnerstag im Stadion an der Südbahnhofstraße spielten auch die fünf neuen Komiteederichen mit, wo Pascal Fuhrmanns unglücklicherer Rückpass zu Torhüter Tim Behnke auffiel, der hingegen souverän das mögliche Eigentor verhinderte.

Aufgrund des Kommitee-Nachwuchses hatte der Erntefestausschuss bei dem schwülen Wetter am Donnerstagabend leichte Konditionsstärken. Deutlich wurde das an der Defensivstärke und Laufbereitschaft vor allem in der ersten Halbzeit und an den Auswechselbänken. Mit Bratwurst und Bier genossen die Zuschauer das zweimal 30-minütige Spiel. Den Anstoß mit Fußballschuhen und Kleid gab traditionell Kirschenkönigin Michelle I. (Hendric Woltmann)