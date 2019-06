Erstmals finden Kesperkirmes und Königinnentag zusammen in Witzenhausen statt

Premiere in Witzenhausen: Die Kesperkirmes findet zum ersten Mal zeitgleich mit dem Königinnentag statt. Dafür wird noch Hilfe benötigt.

Um diese beiden Veranstaltungen reibungslos über die Bühne zu bekommen, suchen die Organisatoren noch nach Helfern – gern auch aus den Vereinen. „Es gibt auch etwas für die Vereinskasse“, lockt Matthias Roeper von der Arbeitsgemeinschaft „Deutsche Königinnen“. Die Organisatoren rechnen mit 1000 Beteiligten mehr und entsprechend auch mit wesentlich mehr Besuchern.

Mit dem Kirchplatz wird es in diesem Jahr noch eine weitere Bühne geben, wie Johannes Siebold, Geschäftsführer der Touristinfo, mitteilt. Im Weindorf verköstigen vier Winzer aus Franken und der Pfalz die Besucher. „Das Kirschsteinspucken findet nicht nur drei, sondern acht Stunden lang statt, damit auch die Königinnen zwischendurch Zeit finden, daran teilzunehmen“, berichtet Siebold von einer weiteren Neuerung in diesem Jahr. Außerdem steigt das Kinderfest, nun wieder mit Unterstützung der ehemaligen Königinnen ausgerichtet, rund um die Liebfrauenkirche, da am Marktplatz die Queens on Trikes unterwegs sein werden. Zudem ist die Krönung der Kirschenkönigin bereits für Samstag statt für Sonntag geplant. „Mit dem Festzug der Königinnen haben wir aber auch am Sonntag einen tollen Höhepunkt.“ Rund 190 Königinnen aus 14 Bundesländern, Italien und Österreich haben laut Roeper ihr Kommen zugesagt.

Dazu kommen zahlreiche Symbolfiguren aus der Region, vom Dietemann aus Eschwege über den Hänselmeister aus Sontra bis hin zur Frau Holle aus Hessisch Lichtenau. „Aber nicht alle können das komplette Wochenende dabei sein“, so Roeper. 120 würden sich und ihre Regionen auf der königlichen Meile auf der Walburger Straße präsentieren, zwischen 140 und 160 beim Umzug dabei sein. Mit König Togbui Ngoryifia Cephas Kosi Bansah wird auch ein echter König kommen, der zwar in Ghana gut 200 000 Untertanen hat – mit seinem Wohnort Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) jedoch nicht die weiteste Anreise haben wird.

Chauffiert werden die Hoheiten wie gewohnt durch die Herkules-Triker. „Wir haben 173 Anmeldungen, rechnen aber mit rund 200 Trikes, da ja noch einige Tagesgäste dazukommen“, informiert Präsident Lothar Behrend. Die Triker kommen aus Berlin, Brandenburg, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien, Österreich und der Schweiz. „Sowohl was die Königinnen als auch was die Triker betrifft, wird es international: Das passt zu Witzenhausen“, sagt Roeper. Mit Dakappel Ootmarsum aus den Niederlanden geht es auch musikalisch über die deutschen Grenzen hinaus.

Kontakt: Freiwillige, die helfen oder den Gästen ein Zimmer zur Verfügung stellen möchten, melden sich bei der Tourist-Info unter Tel. 0 55 42/6 00 10.

Popsofa, Krönung und königliche Autogrammstunde

Freitag, 12. Juli

16 Uhr: Traditionelles „Spuckekuchen“-Essen mit den Herzdamen im Weindorf

17 Uhr: Meet&Greet, Weindorf

ab 18.30 Uhr: Queens on Trikes, Kespermarkt

19 Uhr: Eröffnung des 7. Deutschen Königinnentag, Marktplatz

20 bis 0 Uhr: Maik Garthe, Weindorf

20 bis 23 Uhr: Livenup, Kirchplatz

20.30 bis 0.30 Uhr: Popsofa, Marktplatz

20.30 bis 22.30 Uhr: Coldflame, Brückenstraße

ab 23 Uhr: Disco-Party an der Brückenstraße

Samstag, 13. Juli

10 bis 13 Uhr: Kinderfest, Kirchplatz

10 bis 18 Uhr: Freies Kirschstein-Spucken, Kirchplatz

11 Uhr: Königinnenfoto, Diebesturm

11 Uhr: Eröffnung der königlichen Meile, Walburgerstraße

12 Uhr: Königinnen fahren zum Bootsanleger, Innenstadt

13 Uhr: Königinnenfahrt, Werra

15 Uhr: Krönung

16.30 Uhr: königliche Autogrammstunde, Walburgerstraße

19 bis 20 Uhr: Eigentlich Okay!, Marktplatz

20 bis 22 Uhr: Chaos-Orchester Argenthal, Dakappel Ootmarsum, Kirchplatz

20 bis 0 Uhr: „Why not“, Weindorf

20.30 bis 0.30 Uhr: #Hashtag, Marktplatz

20.30 Uhr: Die Schmox, Brückenstraße

23 Uhr: Disco-Party Brückenstraße

Sonntag, 14. Juli