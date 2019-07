Es brennt erneut an den Gleisen in Witzenhausen

Der Brand am Sonntag an der Bahnstrecke zwischen Witzenhausen-Gertenbach und Neu-Eichenberg hat am Mittwoch ab 8 Uhr noch mal die Feuerwehr beschäftigt.

Mit zehn Einsatzkräften der Witzenhäuser Wehr und zwei Fahrzeugen rückten sie an die Gleise beim Nordbahnhof aus, um einen Nachbrand zu löschen.

Ein Lokführer habe bemerkt, dass es an der Bahnstrecke glimmt, berichtet Wehrführer Claus Demandt. Bei den aktuellen Temperaturen sei es nicht ausgeschlossen, dass sich auch an weiteren Stellen noch Brandnester in den Boden gebrannt haben und zu einem späteren Zeitpunkt wieder ausbrechen, so der Wehrführer.

Im aktuellen Fall mussten die Einsatzkräfte Boden ausheben, um den Brand zu bekämpfen. Wehrführer Demandt lobte die gute Zusammenarbeit zwischen der für die Bahnstrecke zuständigen Bundespolizei und dem Notfallmanagement der Bahn.

Sowohl am Sonntag als auch bei dem Feuer am Dienstag vermutet Demandt, dass es sich nicht um Brandstiftung gehandelt hat, sondern eher um einen Funkenflug, der durch die Bahn entstanden ist. Stadtbrandinspektor Björn Wiebers erklärt dazu, dass bei dem Einsatz am Sonntag, bei dem auf 2,5 Kilometer Strecke auch mit einer Drohne nach Bränden gesucht wurde, alle Brandherde vom Gleis ausgegangen seien.

Die Bahnstrecke war für eine gute Stunde gesperrt.